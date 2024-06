Рекордите от първия кръг на групите на Евро 2024

Драматичната победа на Португалия над Чехия във вторник вечерта сложи край на първия кръг на груповата фаза на Европейското първенство по футбол в Германия. Първите 12 мача от турнира донесоха много голове, рекорди и няколко изненади.

От откриващия мач на Германия срещу Шотландия до сблъсъка между Португалия и Чехия бяха отбелязани 34 гола в 12 мача, което прави първия кръг от груповата фаза на Евро 2024 най-резултатният на еврофинали досега.

Още в първия мач Германия постигна резултатна победа с 5:1 над Шотландия, което е и вторият най-резултатен откриващ мач на европейско първенство от първото издание на турнира досега. През 1960 г. Франция губи от Югославия с 4:5 в първия официален мач.

Двубоят се превърна и в първия на еврофинали, в който има автогол, червен катрон и дузпа в рамките на 90 мин. Това беше и първият мач на европейско първенство, в който двама играчи по-млади от 21 години отбелязват гол, след като Флориан Виртц и Джамал Мусиала го направиха.

2 - In Florian Wirtz and Jamal Musiala (both 21), Germany have become the first side ever to have two players aged 21 or younger score for them in the same match at the EUROs. Blossom. pic.twitter.com/JKVyfBfxwD