Рекордна руска атака срещу Украйна, има жертви. За първи път е ударена сградата на правителството

Руските военни нанесоха мащабен комбиниран удар срещу Украйна. Според украинските военновъздушни сили атаката е започнала вечерта на 6 септември и е продължила през цялата нощ. Използвани са общо 823 оръжия: 810 дрона „Шахед“, девет крилати ракети „Искандер-К“ и четири балистични ракети „Искандер-М“ (или КН-23). Това е рекорд за цялата война. Предишният рекорд бе регистриран на 9 юли, когато Русия използва 728 дрона.

Към 9:30 ч. сутринта украинските въоръжени сили са неутрализирали 747 дрона и четири крилати ракети. Останалите оръжия са поразили цели на 37 места.

В Киев са ударени три жилищни сгради. В Святошински район са разрушени етажи от четвърти до осми в една от девететажните сгради. 32-годишна жена и нейният тримесечен син са загинали, съобщи Тимур Ткаченко, началник на Киевската градска военна администрация. Още осем жители са ранени. Освен това са повредени няколко автомобила и покривът на детска градина. В Дарницки район дрон е ударил четириетажна сграда. Най-малко двама души са ранени.

За първи път от началото на войната е ударена правителствената сграда в Печерски район, съобщи премиерът Юлия Свириденко. След атаката е избухнал пожар на горните етажи, където се намират кабинетът на премиера и заседателната зала. Огънят е обхванал 1000 м². Общо 20 души са ранени в столицата.

Освен това руски войски са ударили Одеса. Трима души са ранени, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Повредени са многоетажна жилищна сграда, спортен дворец, склад и автомобил.

Четирима души са ранени при атака на руски дронове в Днепър и Кривой Рог. Ударени са инфраструктурни обекти, административна сграда, предприятие, многоетажни жилищни сгради, частно предприятие, гаражи и автомобили.

В Кременчуг руски военни атакуваха мост над Днепър, съобщи Володимир Когут, началник на Полтавската областна военна администрация. Обектът е затворен. Мостът е собственост на Украинските железници. Те уточниха, че са повредени един електрически влак и железопътна инфраструктура. Градът е частично останал без електричество. Освен това в района на Кременчуг са повредени частна къща, автомобил и неназовано предприятие, а в района на Полтава - административна сграда. Няма жертви.

В Запорожие в резултат на руски атаки са повредени 16 многоетажни сгради, 12 частни къщи, детска градина и предприятия, съобщи Иван Федоров, началник на ОВА.

В Сумска област е убита жена, а още 11 души, включително дете, са ранени, съобщи началникът на ОВА Олег Григоров.

Една жена беше убита в Черниговска област през нощта, когато дрон удари къща, а друга беше убита следобед на 6 септември.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира мащабната атака. „Подобни убийства сега, когато истинската дипломация можеше да започне отдавна, са умишлено престъпление и продължаване на войната. Във Вашингтон неведнъж се казваше, че ще бъдат наложени санкции за отказ от разговори. Трябва да изпълним всичко, което беше договорено в Париж... Светът може да принуди кремълските престъпници да спрат да убиват, необходима е само политическа воля“, написа той.

Украйна обяви, че е атакувала нефтопровода "Дружба"

Украйна атакува нефтопровода "Дружба" в Брянска област, Русия, причинявайки "обширни щети от пожар", заяви по-късно в неделя командирът на силите с дронове Роберт Бровди в приложението за съобщения Telegram в неделя.

Агенция Ройтерс не можа да потвърди независимо съобщенията. Нямаше незабавен коментар и от Русия, отбелязва агенцията.

Транзитният тръбопровод доставя руски петрол до Унгария и Словакия, които продължават да купуват енергийни доставки от Русия, дори след като други страни от Европейския съюз прекъснаха връзките си след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г.

Говорител на унгарската рафинерия MOL заяви, че доставките на суров петрол до страната се извършват по график. Говорител на словашкия оператор на тръбопроводи Transpetrol не отговори веднага на запитване на Ройтерс.

Киев продължава да твърди, че ударите му по руски енергийни цели, в отговор на продължаващите атаки на Москва срещу Украйна, целят да подкопаят цялостните военни усилия на противника.

Предполагаемата атака по нефтопровода идва само дни, след като словашкият премиер Робер Фицо разговаря с украинския президент Володимир Зеленски.