Рекордни добиви на пшеница, фермери се оплакват от изкупната цена

Рекордни са добивите от пшеница през тази година, но фермерите се оплакват от изкупната цена.

Над 7 милиона тона вече са прибрани от полето, докато жътвена кампания е пред своя край. В житницата на България отчитат среден добив от над 650 кг/дка, сочат данните на Министерството на земеделието. Предишната рекордна година за фермерите беше 2021 г.

Причините за високите добиви са благоприятното време за есенниците - мека и влажна зима, последвана от достатъчно дъжд през пролетта и сухо и горещо време през юни, което обаче се отрази зле на пролетниците - слънчоглед и царевица. Към това се добавя и с близо 1 милион декара повече засети площи при над 11.3 млн. през миналата година. Използването на нови сортове пшеница, също дава отражение на добивите, коментират фермери.

Към края на юли са прибрани 7 131 095 тона пшеница при ожънати между 97 - 99 на сто от площите. За сравнение през рекодната 2021 г. бяха прибрани - над 7.16 милиона тона пшеница, но тази се очаква да е по-добра, след като станат ясни данните от август. Спрямо миналата година добивите са с над 10 на сто повече.

При всички основни есенни култури се отчита по-голям размер на засетатите площи и по-високи средни добиви спрямо миналата година. При ечемика ръстът е с 22,8%, рапица - 59,3%, ръж - 31,9% и тритикале – 44,7%, показват данните в бюлетина на земеделското министерство.

Близо 653 кг/дка пшеница в Добруджа

В област Добрич жътвената кампания на пшеницата и лавандулата приключи. Средният добив при пшеницата е 652.9 кг/дка.

Най-много пшеница от декар са прибрали стопаните в Шабла, където средният добив е 670.3 кг/дка. Най-нисък среден добив регистрират в община Тервел - 550 кг/дка.

Засетите площи с пшеница през тази стопанска година са били 1 297 949 дка, което е повече с около 93 000 дка от предходния сезон. Получени са 847 443 тона от културата.

Средният добив от лавандулов цвят, където също е приключила жътвата в област Добрич, е 441.3 кг/дка. Най-висок той е бил в община Каварна - 600 кг/дка, а най-нисък в община Генерал Тошево, където стопаните са прибрали двойно по-малко от декар, но там са засети най-много площи в областта с лавандула - 8130 дка. Общо площите с културата в област Добрич са 19 667 дка. Прибраният цвят е 8678.2 тона.

В обаст Ямбол жътвената кампания все още продължава, като се очаква да приключи скоро. Средните добиви при пшеницата са 595 кг/дка към момента, а при ечемика - 574 кг/дка. Те са по-високи от миналогодишните, когато стопаните в Ямболско прибраха средно по 525 кг/дка пшеница и 560 кг/дка ечемик.

В област Търговище средният добив на пшеница е 531 кг/дка към края на юли. Жътвената кампания в областта е пред приключване. Най-висок среден добив е отчетен в община Опака - 580 кг/дка.

Изкупната цена

Въпреки рекордните добиви производители се оплакват от изкупната цена. В момента пшеницата се изкупува на цени между 30 и 35 стотинки за килограм, което е под себестойността на производството, каза Стоян Александров, член на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и председател на браншовия съюз в Ямболска област, пред БТА.

"Цената трябва да е минимум 40 стотинки, за да има възвръщаемост при добиви от 500 - 600 кг/дка. Иначе всичко е на загуба", заяви Александров. Според него много от производителите вече втора поредна година работят на ръба на оцеляването, а при по-отдалечените от пристанищата региони транспортните разходи допълнително оскъпяват продукцията.

Александров обърна внимание и на липсата на съществена разлика в цената между хлебна и фуражна пшеница. "Мелниците и производителите на брашна хем искат качествена пшеница, хем не дават цена, която да стимулира производството ѝ", коментира той.

Според него браншът очаква движение в цените на международните пазари, но засега производителите остават в затруднено положение.

В последните дни на юли цените на зърнените стоки продължаваха да следват колебанията, които бяха видими през целия месец, обусловени от несигурната геополитическа обстановка в света и непредсказуемата тарифна политика на САЩ, отчете Софийската стокова борса (ССБ).

В Чикаго пшеницата с доставка през септември се понижава с 3 долара до 216 долара за тон. Във Франция има минимално движение нагоре с едно евро до 201 евро за тон. В Украйна обаче поскъпването е видимо - с 9 долара до 240 долара за тон, както и в Русия - плюс 5 долара до 242 долара за тон.