Рекордно висока подкрепа за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия"

26 коментара
"Алтернатива за Германия", сн. ЕПА/БГНЕС
Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) изпреварва консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз в публикувано днес социологическо проучване на института ИНСА, предаде ДПА.
 
Обществената подкрепа за АзГ бележи ръст от един процент спрямо миналата седмица и достига 26%, сочат резултатите от анкетата, проведена по поръчка на в. "Билд". Това е най-голямата подкрепа, която АзГ досега е получавала в проучване на общественото мнение на ИНСА.
 
Резултата на ХДС/ХСС остава непроменен спрямо миналата седмица – 25%, отбелязва БТА.
 
Подкрепа за Германската социалдемократическа партия (ГСДП) изразяват 15% от респондентите, което представлява ръст от един процент спрямо предходната анкета на ИНСА.  
 
"Зелените" губят един процент от обществената подкрепа, която сега възлиза на 11%. Такъв е и делът на респондентите, които заявяват, че ако изборите бяха днес, щяха да гласуват за "Левите".
 
Новосъздадената популистка партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" и подкрепящата бизнеса Свободна демократическа партия (СвДП) не успяват да покрият 5-процентния праг за влизане в Бундестага, като получават съответно 4% и 3%.
 
Анкетата е проведена сред 1200 респонеднти, имащи право на глас, в периода между 15 и 19 септември.

Ключови думи

Германия Алтернатива за Германия
  1. Plamen_f
    #26
    Отговор на коментар #25

    Абе как не ви мързи да дращите глупости, ама 2 клика да направите ви е трудно?!?! https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2024&locations=DE&start=2000

  2. Живко6461
    #25
    Отговор на коментар #12

    Отговаряте, т.е. оборвате ме в ленински стил.
    Приемам коментара Ви с благодарност. Помага ми да Но все самооценявам и да оценявам форума и участниците във форума.
    Според мен изразените мнения не са с висок приоритет. За мен е по-важно как хората в Германия приемат политиката на AfD.
    Факт са резултатите от действията на управлявалите и управляващите през последните 10-15 години. Срив в икономиката и в частност на енергетиката.
    Като част от войната, която ислямът води с християните, САЩ и Израел

  3. Рагнар от Гренландия Карикатурист
    #24
    Отговор на коментар #21

    Ами защото не желае - всеки по свои причини. Някои не го разбират, на други не им изнася, трети живеят с догми... Светът е шарен, ти сам го казваш. :)))) Вие защо не можете да разберете толкова години, че светът е шарен? И че в него има огромно мнозинство, което иска да живее така, както е живяло преди и не иска да се променя? И че насилствено това няма да се промени, даже напротив? Борисов е типичен пример за политик, който е улучил желанията на мнозинството. Това е демокрацията, бе хора! Толкова

  4. Alive & Kicking
    #23

    Меркелица, по нареждане на командващия офицер от КГБ, заля цяла Европа с неадаптивни афро-азиатски социал-емигранти и така наклони махалото към пишман-популистите. Както се казва, с 1 куршум - 2 заека. А можеха просто, с милиардите, дето ги похарчиха, да изградят бежански центрове в Турция, Египет и пр. и да насочват бежанците от Азия и Африка -> там. В Европа, само бежанци от европейски страни!

  5. Рагнар от Гренландия Карикатурист
    #22
    Отговор на коментар #19

    Не го правя, живял съм там доста време - и в САЩ (в сърцето на т.нар. "Царевичен пояс") и в Нидерландия. :))) Има огромна разлика в това, което официалната църква приема и това, което последователите и приемат. Например, ако БПЦ признае гей-браковете, според теб колко българи, които определят себе си като православни, ще кажат "Аааааа, щом БПЦ го приема и ние ще го приемем?"

  6. ASSHOW
    #21
    Отговор на коментар #18

    И защо да е дискриминирано, защото не желае да приеме света такъв, какъвто е шарен и многообразен, поради религиозните си догми. Сори, но не сме в Средновековието, няма да горим пак учени, които ни казват нищо противоречащо на твърдяното от проповедниците, Земята е и винаги е била кръгла

  7. кр
    #20
    Отговор на коментар #6

    ЩАЗИ може ,но Секуритатя и донякъде ДС също не :/

  8. ASSHOW
    #19
    Отговор на коментар #17

    Глупости, просто провери, че има протестански църкви в няколко държави, които са приели гей-браковете, аз такива твърдения без да съм сигурен няма да си позволя, но ти го правиш!

  9. Рагнар от Гренландия Карикатурист
    #18
    Отговор на коментар #14

    И за да не настава празнодумие, ще уточня - не става въпрос за съществуване или не на ЛГБТ, нито за дискриминация на цветнокожите, нито на мигрантите. Пресоляването на супата идва, когато мнозинството започне да се чувства репресирано от малцинствата, както е в момента в САЩ и Европа.

  10. Рагнар от Гренландия Карикатурист
    #17
    Отговор на коментар #15

    Хахахахах! Това, понеже няма кво да кажеш друго ли? Да, не знам как се пише упорка, нова дума ми е, от вашата компетенция. По същността нищо не си написал, но това също е нормално - като няма какво да кажат, повечето хора или почват да обиждат, или да поправят правописни грешки :)))) Протестантството тотално отхвърля ЛГБТ... Протестантите определят тези буквички с една дума - СОДОМИЯ!

