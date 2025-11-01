Ремонт все така няма, но пък депутатите се спасиха от журналистите

Този текст е част от бюлетина на Денят с Mediapool, който абонатите ни получават всеки делничен ден. Станете един от тях, абонирайте се.

Преди 2 години под претекста за спешен ремонт депутатите изоставиха историческата сграда на Народното събрание с надписа "Съединението прави силата" и се преместиха в Партийния дом, върху който до ден днешен има останки от комунистическия герб. Още тогава беше ясно, че всичко това се прави, за да се осигури комфорт на народните избраници и неудобните въпроси да бъдат сведени до пълен минимум.

През 2023 година Росен Желязков, който по това време беше председател на парламента, а сега е премиер обяви: "Традиционната сграда на парламента се нуждае от сериозен ремонт. Има доста дефекти в инженерната структура, проблеми има с отоплителната инсталация и канализацията. Това са невидими проблеми, но те могат да бъдат предпоставки да не се работи нормално още през зимния период. Там има изтичане на фреон, има големи загуби на вода. Трябва да се направи обследване и сериозна реконструкция, защото сградата не е ремонтирана десетилетия, а е културна ценност от национално значение и трябва да бъде запазена. Най-належащото е ремонтът на покрива, защото има сериозни течове" .

Оттогава единствената процедура, свързана с евентуалния ремонт на историческата сграда на Народното събрание, е от 2024 г. Тя е за прединвестиционни проучвания, които да се използват за инвестиционен проект за ремонт на сградата. Според информацията в регистъра проучванията вече би трябвало да са направени. Ремонт обаче не просто няма, а ситуацията изглежда се е влошила. "Констатирали сме подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда и др.", обяви в петък районният кмет Тайчо Трайков.

И все пак за тези 2 години нещо се промени и то значително, макар и тихо за обществото. С преместването беше зачеркната над 30-годишната традиция представители на медии, политици и посетители да имат еднакъв достъп до пространствата около пленарната зала. Желанието за свободен достъп до коридорите не е прищявка на медиите, провокирана от нездрав интерес към личното пространство на народните представители.

В случая не става дума и само за желанието на репортерите да достигнат до важна, но още необявена официално информация.

Отговорните към професията си журналисти се стремят да представят не само обективна, но и възможно най-пълна информация. А това включва и разговори с множество депутати от различни формации за законопроекти, решения и предложения. Защо? Защото често само прочитането на една законодателна инициатива не е достатъчно. Има редица други детайли и обстоятелства, които да бъдат изяснени, за да добият ресорните журналисти пълноценна представа за какво става дума, а не да предават папагалски изявленията на партийни лидери и шефове на комисии.

В Партийния дом съвсем нарочно възможност за свободни разговори между депутати и репортери вече няма. Кулоарите са забранени за журналисти.

Та, излиза, че въпросният ремонт на историческата сграда, станал митичен, явно вече не е толкова спешен. Даже хич, защото дори не е започнал, а уж беше важен и щеше да "трае не по-малко от три години". Задачата обаче е изпълнена – депутатите се "спасиха" от журналистите, които вече не могат да си вършат работата качествено, дори да искат.

Сега сигурно има хора, които се питат – как така журналистите нямат достъп до депутати, като всеки ден гледаме изказвания на Бойко Борисов, Делян Пеевски и други партийни лидери пред репортери? Всички тези кадри са заснети пред вратите на единия, но не и единствен, вход на пленарната зала. Защо ли? Защото само до него имат достъп журналистите. Там обаче партиите диктуват правилата – кой депутат, кога и дали ще "благоволи" да направи изказване. И тази подчинена роля на медиите в парламента е принципен проблем, но в българската действителност той придобива огромни размери.

Както знаем, Делян Пеевски често ползва медиите като ретранслатор – явява се, рецитира няколко изречения и си тръгва. Бойко Борисов пък си позволява да се врътва театрално при неудобен въпрос. И няма какво да ги спре. При Борисов поне се случва той и екипът му да се усетят, че това не изглежда добре и да решат да се върне. Тези сценки обаче оставят горчив вкус.

Защото това е демонстрация на сила, носеща неизречени послания от типа на: "Ако ще ми говорите така, просто ще си тръгна, а вие нищо не можете да направите. Затова се съобразявайте". Та, принципът е малко като с моркова и тоягата, но с много магарета. В никоя демократична държава обаче не би следвало журналистите да са в ролята на магаретата. А България претендира да е такава, макар Борисов да си е позволявал публично да нарича репортерите "пуйки" и "мисирки".

В тази ситуация журналистите не са невинни. При всеки случай на тръгнал си политик неминуемо от самите скупчени репортери се чуват критики от рода на "защо не го оставяте да се изкаже". И всеки път тези реплики припомнят, че в България журналистите не са гилдия, която гледа общия, а оттам и обществения интерес – властимащите получават неудобни въпроси, за да се търси истината по всяка една тема.

Онова преместване отпреди 2 години от "Съединението прави силата" към остатъците от комунизма се оказа не само физическо, но и символно. Макар Росен Желязков, тогава в качеството си на председател на парламента, да говореше за "духа, който витае" в Партийния дом. Тогава той казваше, че "парламентът с работата си трябва да променя атмосферата, а не атмосферата да влияе върху народните представители". Е, май стана обратното и депутатите се спасиха от въпросите на журналистите.