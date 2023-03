Репортер на WallStreet Journal е арестуван в Русия по обвинения в шпионаж

Репортер на американското издание The WallStreet Journal е бил арестуван от руските служби по обвинения в шпионаж, съобщиха световните агенции. Задържаният кореспондент в московското бюро Еван Гершкович. Той е арестуван в Екатеринбург.

Според съобщението на службата ФСБ, цитирано от ТАСС, журналистът е заподозрян в шпионаж в полза на САЩ, защото "събирал сведения, представляващи държавна тайна" за работата на едно предприятие от военно-промишления комплекс.

"Следственото управление на ФСБ е образувало дело за шпионаж срещу гражданина на САЩ, пише в съобщението.

32-годишният Гершкович е в Екатеринбург от няколко седмици, съобщава „Свободна Европа“. Той е писал по теми, свързани с войната в Украйна и действията на частната военна групировка "Вагнер" на Евгений Пригожин. Това е първият арест на западен журналист от времената на Студената война, пише AFP.

Засега няма друга официална информация от руските власти за задържането на Гершкович.

Според изданието TheMoscowTimes репортерът е бил арестуван след като е говорил с Ярослав Ширшков, жител на Екатеринбург. Самият Ширшков разказва в "Телеграм", че му е дал интервю в местен ресторант, откъдето по-късно журналистът е бил изведен от ФСБ с пуловер на главата и качен в микробус.

TheMoscowTimes пише още, че Гершков е пътувал до Екатеринбург, за да пише за набирането на доброволци от ЧВК "Вагнер". Освен това е бил и в Нижни Тагил, където има военен завод. Вероятно това е предприятието, за чиято дейност ФСБ твърди, че са събирани данни.

Преди да стане кореспондент на TheWallStreet Jourlnal Гершков е работил за AFP и TheMoscowTimes. Негови материали са публикувани в The New York Times, The Economist, Foreign Policy и Politico.