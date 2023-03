"Репортери без граници" призова "Лев инс" да се откаже от делото срещу Mediapool

"Репортери без граници" призова "Лев инс" да оттегли съдебния иск за 1 млн. лева срещу Mediapool с коментар, че българската медия е отразила официален правителствен документ, водена от обществения интерес. Призивът на организацията е публикуван първо в "Туитър".

Искът на застрахователна компания срещу медията е определен от "Репортери без граници" като злоупотребяващ (abusive).

€500,000! The record damages claimed by the ???????? insurance firm Lev Ins from @Mediapoolbg in a defamation complaint risk to bankrupt the media, although its public interest reporting is based on #Bulgaria's government document. RSF asks the company to withdraw the abusive lawsuit. pic.twitter.com/IFU06p7yKU

— RSF (@RSF_inter) March 8, 2023

По същото време друга международна организация - "Балканска инициатива за свободи медии" (BFMI) също декларира, че започва активно да следи случая и ще докладва пред Съвета на Европа.

"Българската медия Mediapool е изправена пред рекорден иск на стойност половин милион евро, заведен от застрахователната компания. Делото, известно като SLAPP, е за това, че новинарският сайт е отговорен за накърняване на репутацията на застрахователната компания чрез публикуване на информация от публично достъпен препис. Делото се гледа в Софийския градски съд и предстои да видим какъв ще е изходът от този спорен иск", се казва в позиция на организацията.

Bulgarian media outlet Mediapool is facing a record lawsuit worth halh million €filed by the insurance company The lawsuit, known as a SLAPP alleges that the news site was responsible for damaging the insurance company's reputation by publishing information from a publicly… https://t.co/4SUYaKD1rA pic.twitter.com/9rb0MjqILx — Balkan Free Media Initiative (@BalkanFreeMedia) March 8, 2023

Преди ден Асоциацията на европейските журналисти – България първа призова "Лев инс" да оттегли съдебния иск срещу българската медия

"Искът на застрахователната компания "Лев Инс" срещу Mediapool за 1 млн. лв. е класически пример за "дело шамар" или стратегическо дело за ограничаване на общественото участие", се казва в позиция.

АЕЖ информира, че "ще подаде сигнал за случая до Платформата за защита на журналистите на Съвета на Европа и ще използва всички налични механизми за даване на международна гласност на случая, както и за подкрепа на колегите ни".

Настоява се и за категоричен отговор от страна на журналистическата общност и на обществото, тъй като материалът на Mediapool е от обществен интерес, доколкото въпросът дали България ще бъде извадена от системата "Зелена карта" засяга милиони български потребители.

"В никакъв случай не бива да се стига до нормализиране на подобни искове срещу медии и журналисти, тъй като това би имало смразяващ ефект върху цялата медийна среда", се казва в позицията.

"Абсурдно е медия да бъде съдена за това, че е цитирала изказване на министър, като се е позовала на официална стенограма. Недопустим е и размерът на предявения иск – 1 млн. лева. Действията на компанията навеждат на мисълта, че целта им е да бъдат отказани медии и журналисти изобщо да се занимават със застрахователя, изправени пред риска срещу тях да се води дело за колосалната сума от 1 млн. лева", коментира АЕЖ-България.

Новината за рекордния иск на "Лев Инс" идва само ден след публикуването на годишния доклад на Платформата за сигурността на журналистите към Съвета на Европа.В него е цитирано друго дело срещу Mediapool, при което медията е осъдена за “разпространяване наи публично известни факти за съдия Светлин Михайлов“, напомня АЕЖ.

Журналистическата организация прави извода, че Mediapool "очевидно е обект на систематичен натиск" чрез делата "шамари".