Решението за проблемната поръчка за чистенето на София се отлага още

Столичната община все още не обявява решението си за това как ще приключи проблемната поръчка за чистенето на голяма част от София. То е важно, тъй като от него донякъде зависи дали и кризата с боклука от "Люлин" и "Красно село" ще се разпростре в почти целия град през декември и в началото на януари.

С тази поръчка трябваше да се сключат 5-годишни договори с фирми за почистването на 19 и половина от 24 района в София. Контрактите трябваше да са в сила при приключването на договорите с настоящите чистачи. Един от тях - за "Люлин" и "Красно село", вече изтече, без да е избран нов чистач и това доведе до настоящата криза.

Договорите за останалите 17 и половина района приключват през декември 2025 г. и януари 2026 г. Към момента не е ясно дали при изтичането им общината ще е сключила контракти с нови обслужващи фирми. В четвъртък кметът Васил Терзиев обясни, че решението за поръчката ще е ясно другата седмица.

Пълно или частично прекратяване

Обществената поръчка за избора им върви поне към частичен провал заради космическите цени, предложени от повечето оцелели до последния етап кандидати. Кметът Васил Терзиев многократно повтори, че офертите са неприемливи и няма как да се подпишат договори при такива условия. Само един от кандидатите - турската фирма "Норм Санаи", даде предложения, близки до прогнозната стойност, определена от общината.

Сигурно е, че няма да има и договор за чистенето на "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне", тъй като нито един от кандидатите за тези райони не стигна до последния етап от поръчката - отварянето на ценовите предложения.

План има, но не се знае какъв е

Освен, че към момента няма категоричен отговор дали поръчката ще бъде прекратена частично, или изцяло, кметът и заместникът му Надежда Бобчева не дават информация и как точно ще бъде предотвратена криза с отпадъците в почти целия град. И двамата обаче уверяват, че има план за действие.

Той не беше представен в четвъртък на Столичния общински съвет, който преди две седмици задължи кмета да даде информация за това какво ще се прави, за да не се стигне до още по-голяма криза с боклука.

В "Люлин" и "Красно село" скоро щяло да се чисти всичко

Пред общинарите Терзиев повтори, че към момента по график се събират около 80% от боклуците в "Люлин" и "Красно село". Следващата седмица се очаквало сметосъбирането да се извършва на 100%.

Работата в момента се върши от Столичното предприятие за управление на отпадъците, което по принцип оперира завода за боклука. То използва наета от други общини и фирми техника, предоставени са и камиони от неправителствената организация Гората.бг.

Васил Терзиев обясни, че се очаква следващата седмица дружеството вече да има достатъчно камиони и хора, за да извозва регулярно отпадъците от "Люлин" и "Красно село".

Не е ясно дали общинското предприятие може да се справи при евентуален снеговалеж. Фирмите, които събират боклука отговарят и за чистенето на снега от улиците и тротоарите през зимата.

Има ли преговори

От "Спаси София" призоваха кмета веднага да прекрати процедурата. Освен това го посъветваха да не допуска "базови, елементарни грешки" като преди това да се случи води преговори с участниците в поръчката за намаляване на цените. Васил Терзиев направи подобни изказвания в предходните седмици, без да обясни кога и с кого ще се водят въпросните преговори.

"За да не дава кметът поводи на прокуратурата на главното Д да му създава проблеми, го призоваваме да не слуша съветниците си – без прекратяване на обществената поръчка, преговори са недопустими", каза лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева заяви по-късно, че няма как да се водят разговори с фирмите, участвали в поръчката.

Промени

По-дългосрочно почистването на "Люлин" и "Красно село" ще бъде възложена на общинската фирма "Софекострой", която обаче още няма техника за тази задача. Работата ще бъде възложена през инхаус поръчка - тоест директно на това дружество.

Общината обаче ще трябва да се откаже от част от нововъведенията, с които се надяваше да подобри качеството и ефективността на сметосъбирането. Намеренията на местната власт бяха в договорите с новите чистачи в София да има задължение за подмяна на всички контейнери за отпадъци с такива, които се затварят механично.

Трябваше да има и автоматизирана система, която да следи за това колко са пълни кофите, колко отпадъци се товарят в боклукчийските камиони. Целта ѝ беше оптимизиране на графиците за вдигане на контейнерите, както и по-строг контрол върху фирмите, за да на се надписват количества, а от там и общината да трябва да плаща повече за услугата.

При предстоящия договор със "Софекострой" изискването за внедряване на автоматизирана система, която общината трябваше да разработи, вероятно ще отпадне. Това стана ясно от думите на зам.-кмета по екологията Надежда Бобчева. Изискването за подмяна на съдовете вероятно ще се запази. Още повече, че от общината обясниха в началото на кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село", че състоянието на контейнерите е лошо, което прави обслужването им трудно.