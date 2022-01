Ресторантите на KFC в САЩ започват да предлагат "пилешко" за вегани

сн. БГНЕС

Ресторантите на KFC в САЩ ще започнат скоро да продават пържено "пилешко" направено на базата на растения. Така веригата за бързо хранене ще се окаже поредната, която започна да предлага имитация на месо в меню за вегани и вегетарианци.

За целта KFC влиза в партньорство с Beyond Meat Inc, а продуктът ще започне да се предлага от 10 януари. Акциите на Beyond Meat Inc увеличиха стойността си със 7%. Най-популярната марка на KFC - Yum's има близо 4000 ресторанта в САЩ по данни за 2020 г.

KFC започна да тества "пилешко" на растителна основа на Beyond още през април 2019 в Атланта. През февруари миналата година Yum и Beyond обявиха глобално партньорство по създаването на растително меню за Yum's KFC, Taco Bell and Pizza Hut през следващите няколко години.

Повечето вериги за бързо хранене вече имат партньорства с производители на фалшиво мео, като те добавиха веганско и вегетарианско меню. Например, конкурентът на Beyond Impossible Foods Inc работи с Burger King.

Цените за вегетарианското меню в KFC ще стартират от 6.99 долара в повечето места, но все пак ще зависи от локацията.