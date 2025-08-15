Рецепта за домашен сладолед от Gaya Gelato: Как ванилията среща шоколада

Ванилията носи аромата на далечни острови и топли спомени. Шоколадът има дълбок, страстен вкус и тайнствена душа. Магията се случва, когато те се срещнат в купичка сладолед. А защо не срещата им да се случи вкъщи?
Специално за Mediapool майсторът на италианския сладолед Катерина Николич от "Био джелато България" споделя своите рецепти. Както тя казва, това е "най-съвършената лъжица любов – хладна и едновременно топла; сладка, но с нотка на изкушение".
Ванилов сън
Съставки:
• 500 мл прясно мляко
• 200 мл течна сметана
• 150 г захар
• 1 шушулка ванилия (или 1 ч.л. ванилов екстракт)
• 4 жълтъка
Приготвяне:
В малка тенджера, нежно загрей млякото със сметаната и ванилията до около 60°C, за да се разгърне неговия аромат.
В отделна купа разбий жълтъците със захарта, докато станат бледи и кремообразни.
Бавно налей топлото мляко в жълтъците, като разбъркваш непрекъснато (за да не се уплашат от топлината).
Върни сместа в тенджерата и загрей на слаб огън, като бъркаш постоянно, докато достигне 82–84°C – моментът, в който кремът се сгъстява.
Охлади бързо, за да запазиш копринената му текстура, след това изсипи в машината за сладолед и остави магията да се случи.
Но какво е ваниловият сладолед без да добавим и шоколад. Ето рецепта и за това.
Шоколадова целувка
(Топла страст в ледено сърце)
Съставки:
• 500 мл прясно мляко
• 250 мл течна сметана
• 150 г захар
• 200 г черен шоколад (70%)
• 30 г какао на прах
• 1 ч.л. ванилов екстракт (по желание)
Приготвяне:
В тенджера загрей млякото и сметаната, докато започнат да шепнат в ароматна пара.
Добави какаото и разбъркай, за да се прегърне с топлата смес.
Сложи натрошения шоколад и остави да се разтопи бавно. Прибави захарта и бъркай, докато всичко стане копринено гладко.
Охлади сместа, изсипи я в машината за сладолед и изчакай момента, в който шоколадът може да те омагьоса.
Без машина за сладолед
Изсипи сместа в плитък съд и постави във фризера. На всеки 30–40 минути изваждай и разбърквай енергично с вилица или тел, за да разчупиш кристалите и да запазиш кремообразността. Повтаряй, докато сладоледът стане плътен и нежен.
Сладолед с история: Сладоледът на Методи и Катерина
От пиано и опера, през Югославия, Италия и Китай, до София – това е историята на сладоледения бизнес на Методи Методиев и Катерина Николич, и тя е наистина невероятна.
Катерина Николич има биография, достойна за роман. Оказва се бежанка в Италия като дете, пианистка по образование, оперна певица по призвание, срещнала в Китай любовта на живота си.
Тя е от сръбско-хърватски произход и в началото на 90-те години на миналия век се оказва бежанка в Италия, когато започва първата югославска война. Николич е в Парма, където учи пиано, а след това – опера. След започването на войната тя се оказва в чужда страна без финансовата подкрепа от родителите си и трябва да се оправя сама.
В този момент започва нейното сладоледено пътешествие, защото започва работа във фамилна джелатерия в Парма. Години по-късно Николич се отдава на операта, но пандемията и приятелството ѝ с българския предприемач Методи Методиев я връщат към сладоледа – този път в центъра на София.
"Трябва да си много буден и съсредоточен във всеки момент. Това важи за всичко – дори злато да подаряваш." С тази мисъл Методи Методиев говори за правенето на сладолед. Той не просто описва подхода си към живота, а и философията зад един от най-интересните кулинарни проекти в София – Гая Джелато. Малко място с големи амбиции и с още по-голяма емоция зад витрината.
"Има невероятен сладолед в Бали, но тук млякото е по-хубаво", казва Катерина с увереността на човек, който е вкусил най-доброто по света, но е избрал България за своето джелато приключение.
Този избор не е случаен. "В България имаме невероятно мляко, невероятна сметана. Ние сами си правим маслото", казва Катерина.
От кисело мляко до ферментирала джанка
В продължение на две десетилетия Методи Методиев е основна фигура и съосновател на популярна българска марка за биопродукти. Той е минал по целия път – от кефир до кисело мляко, от закваска до сладоледена машина.
"Ако имаш мляко до себе си, сладоледът е естествено продължение", казва той. Започнал е с експерименти на стари, купени оттук-оттам машини. Днес работи с "Принчипеса" – машина от Италия, донесена от Стефано и Рита Гранди, двойката зад Gaya Gelato, които са италианският партньор в проекта им в София.
Но сладоледът за Методи не е бизнес, а емоция. "Храната е споделена емоция", казва той. "Да правиш нещо, което радва хората, и да нямаш задръжки, че си сложил нещо не както трябва – това е истинското удовлетворение", споделя виждането си.
Далеч от индустриалната стандартизация, Гая Джелато съществува в свят, където всяка съставка е внимателно подбрана, тествана и обмислена. Използват се био нерафинирана тръстикова захар, български горски плодове, млечни продукти от проверени източници.
"Сладоледът е най-трудният продукт, който съм правил", казва Методиев. "Трудно можеш да го направиш само с един вид захар – дори в Италия. Има тънкости, като се започне от температурата, до структурата; от фибрите до ферментацията", разкрива той тънкостите на занаята.
Най-странният вкус, който са правили? Може би е джанка, отвръща Методи.
"Това е плод, който във въображението на българина почти веднага се превръща в ракия, но всъщност е основа за удивително нежен, леко ферментирал сладолед", допълва той.
Или боза с кафе – вкус, роден от неочакваната асоциация на ръж, фибри и препечен аромат!
"Когато добавихме капка кафе, стана... БАМ!", разказва Катерина. Продуктът обаче е спрян, поне засега, поради невъзможност да се намери достатъчно чиста, естествено ферментирала боза.
България между високия и ниския клас на сладоледа
"Изчезна средното ниво", казва Методи. "Има евтино, има скъпо, но нещо по средата трудно се намира и поддържа". В този контекст целта на Гая Джелато е ясна: "Най-високо качество на разумна цена".
Дали това е устойчиво? В страна, където потребителската култура все още се лута между екстремна евтиния и нишов лукс, подобен проект е рисков – но и носи потенциал. Както казва самият Методи: "България е прекрасно място – стига да се въоръжиш с търпение".
Вкусове с визия
Сладоледът на Гая не е просто десерт. Методи Методиев го представя като платформа за култура, етика, защита на природата и дори като експеримент. Това е проект, който не се състезава с никого.
"Не искам да се сравнявам, не искам да засягам никого. Уважавам всички, които правят храна", казва Методи. Това е уважение към занаятите, към суровините, към природата и към клиента.
Следващата стъпка? Разрастване с партньори – започвайки от Русе, където предстои откриване на нова локация.
"Гая Джелато", изглежда, не е просто бизнес начинание. Това е лична история, разказана чрез сладолед – с познание и пълно отдаване.
