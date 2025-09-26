Рецепта за по-здрави детски зъби и по-малко кариеси и страх

Детската стоматология се е променила доста от времената, в които родителите на днешните деца са имали първи досег със зъболекарския стол. И то не само заради навлизането на много нови техники, материали и продукти за грижа, но и защото днес детската дентална медицина е базирана върху това детето да няма лоши преживявания на стола. Това включва както акцент върху профилактиката, която е ориентирана към това първият контакт със зъболекаря да е опознавателен и да не е свързан с болка, така и приветлива лечебна среда и комуникация под формата на игра, с които се поставят основите на това човек да има здрави зъби и добра орална хигиена и като възрастен.

Посещението на стоматолог трябва да започва с първите зъби

“За общия зъбен статус на децата мога да кажа, че се наблюдава тенденция родителите да са малко по-информирани отпреди относно профилактиката, лечението, хигиената, средствата, които трябва да използват, храненето и всичко свързано с оралното здраве на децата. Това обаче се отнася до малка част от обществото. Като цяло има проблем с рационалното хранене при децата, с това как и колко трябва да са отговорни към поддържането на млечните зъби“, коментира пред Mediapool д-р Севина Кехайова от специализирания детски дентален център Happy Kids.

По думите ѝ най-големият проблем пред детските стоматолози и родителите остава профилактиката на кариеса на ранното детство. Д-р Кехайова обяснява, че се наблюдава неразбиране относно това кога трябва да започнат първите прегледи и грижи за детските зъби, кога да е първото посещение при зъболекар, какви средства за хигиена трябва да се използват.

Тя е категорична, че първото посещение при стоматолога трябва да е малко след появата на първото или най-късно на второто зъбче. Целта е да се проследи как пробиват първите зъби и да се покаже на родителите кой е най добрият начин за поддържане на хигиената. “Защото, когато вече имаме зъби в устата, трябва да имаме и грижа за тях. Тоест да се започне с редовната орална хигиена. Миенето на зъбите трябва да започне още с появата на първото зъбче“, посочва д-р Кехайова.

Хранителните навици се не по-малко важни от хигиената

Не по-малко важно с появата на първите зъби е и въвеждането на правилните хранителни навици при децата, защото сама сама по себе си оралната хигиена е недостатъчна, за да предпазим зъбите от развитие на кариеси. Това означава да се избягват вредните храни и напитки, които могат да увредят детските зъби.

“Вредни за зъбите са всички храни, които съдържат захар, които имат лепкава консистенция като желирани бонбони, бисквити и други тестени храни, които полепват по зъбите. Също така бонбони, тортички, сокчета, паучове, кисели плодове като цитрусовите и фрешовете от тях, които също причиняват развитие на кариеси. Приемът на адаптирано мляко след първата година е друг фактор, който често води до развитието на кариес на ранното детство и още: нощното хранене, заспиването с биберон с мляко или сок. Това е причина деца до двегодишна възраст да отиват на преглед при зъболекар с вече отпаднал емайл, с вече разрушени зъби“, обяснява д-р Кехайова. Тя уточнява и кои са полезните за зъбите храни: “Полезни са всички твърди храни, които чисто механично имат способността да отстраняват хранителни остатъци и плака от зъбите. Например зеленчуци като краставица и морков. Месото също е много важно, защото изисква по-продължително дъвчене и това спомага за нормалното развитие на мускулния тонус, на детските зъби и мускулатура, както и стимулиране правилното развитие на детските челюсти“.

По думите ѝ от 8-9 месеца на детето е абсолютно нормално да се започне с консумацията на малко твърда храна – например парче краставица или морков, за да се изгражда навик за повече дъвчене. Около годинка-годинка и три месеца е нормално детето да има 16 зъба, което е абсолютно достатъчно, за да може да дъвче храната.

Родителски контрол при миенето на зъбите

Д-р Кехайова съветва родителите да упражняват родителски контрол върху миенето на зъбите поне до около 8-годишна възраст. “Повечето родители си мислят, че детето след петгодишна възраст може само да се справя с почистването на зъбите, което е абсолютно погрешно схващане. Детето няма тази изразена фина моторика, за да може да извършва тези много по-сложни движения, за да почиства зъбите правилно, както и няма осъзнатостта колко добре трябва да бъдат почистени зъбите и кога е достатъчно, за да спрат да мият зъбите”, обяснява тя.

Електрическите четки не са препоръчителни при малки деца

Д-р Кехайова констатира проблем в практиката си с използването на електрически четки за зъби от малките деца и затова не ги препоръчва до тийнейджърска възраст: “Децата си мислят, че електрическите четки извършват цялото почистване и само ги държат в устата си, без да извършват абсолютно никакви движения, което е погрешно. Вторият проблем, е че електрическите четки имат по-дебела глава, с която трудно се достига до последните зъби, а те отпадат последни от млечното съзъбие и затова е важно да бъдат много добре почиствани и да се грижат добре за тях. Като трета причина бих откроила това, че в повечето случаи децата изпитват дискомфорт, когато трябва да се почистят с електрическа четка зъбните тъкани в близост до венеца и останалите меки тъкани и те остават съответно покрити с плака, която причинява кариеси. Това са нещата, поради които аз не препоръчвам електрически четки в ранна детска възраст, поне докато не станат тийнейджъри и вече са по-отговорни“. Според нея обаче и тогава е добре електрическата да се ползва в комбинация с ръчна четка.

Родителите неправилно отбягват пастите с флуор

Като проблем в комуникацията с родителите д-р Кехайова посочва някои погрешни схващания относно пастите за зъби с флуор. “Доста от родителите са против пасти с флуор, тъй като те си мислят, че може по някакъв начин да навреди на детския организъм, което е абсолютно погрешно схващане. Флуорът е изключително важен за децата, за профилактиката на млечните зъби и за добрата орална хигиена. Важно е да се определи количеството флуор за профилактиката и това трябва да го направи стоматологът след преглед на детето“, обяснява д-р Кехайова.

Защо е важна профилактиката на млечните зъби

Децата трябва да ходят на профилактичен преглед при стоматолог на 4-5 месеца, тъй като при тях инфекциите и други процеси се развиват мълниеносно. “Ако при прегледа стоматологът установи някакъв проблем, незадоволителна орална хигиена или наличие на кариеси, тогава прегледите трябва да бъдат на 3-4 месеца“, посочва тя.

По думите ѝ родителите подценяват млечните зъби и погрешно смятат, че щом те ще се сменят, не е необходимо да се лекуват. “Те не си дават сметка, че кариесът е инфекциозен процес, който може да доведе много бързо до инфекции, които са в близост до мозъка на детето, до ухото, също така до болка, до подуване и инфекция, която може да засегне и постоянните зъби, които се намират непосредствено под млечните зъби“, обяснява д-р Кехайова.

Ранните прегледи при зъболекар и профилактиката освен това предразполагат детето да не се страхува. Д-р Кехайова посочва, че е много важно първата среща със стоматолога да премине спокойно, да е за запознаване с неговия орален и зъбен статус, а не да е посветена на директна работа с детето. “Прилагане на някакви продължителни лечения биха могли да го изплашат, да причинят травма на неговата крехка детска психика и съответно то да не желае да седне отново на зъболекарския стол. Това е най често срещаният проблем с некооперативните деца: че поради спешно състояние са посетили стоматолог, който е подходил веднага към сериозно лечение. Не е дадено време на детето за спечелване на неговото доверие и съответно детето много бързо става некооперативно и отказва да се извършват каквито и да е било лечения на лекарския стол“, казва д-р Кехайова.

Ефектът на профилактиката: по-малко кариеси и страх

Финансираната от Министерството на здравеопазването програма за профилактика при децата ясно показва, че инвестицията на обществен ресурс в дентално здраве се отплаща с по-малко кариеси и страх от зъболекарския стол у децата. По програмата за профилактика се поставят безплатно силанти – защитно покритие срещу кариес - на първите постоянни молари на деца от 5 до 9-годишна възраст.

“Преди 17 г. убедихме МЗ за създаването на такава профилактична програма и родителите я припознаха. Финансирането на тази програма е на 5-годишен период и в началото му се залагат суми, които в края на периода вече не са актуални и демотивират участниците в нея. Програмата започна с 90 човека, които направиха скрининг и прегледи над 20 000 деца и беше установено тяхното състояние. След това се пристъпи към същинската част и в програмата се включиха около 400 дентални лекари, разпределени пропорционално на територията на страната, които да обхванат всички населени места, в които има деца. От миналата година, за да просъществува финансово, нейният състав беше редуциран на 120 души, но запазихме възможността във всяка община да има представител, който да работи по програмата“, разказва пред Mediapool председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов. Резултатите от профилактичната програма при децата са налице: кариесите намаляват с над 27% при децата между 5 и 9 години по данни на Българския зъболекарски съюз. “Имаше над 11 000 извадени постоянни зъби на деца по НЗОК когато програмата стартира, а сега са от порядъка на 8-9000“, уточнява той.

По думите му обаче програмата има още едно безценно свойство, освен че удължава животът на зъбите. С профилактиката децата преодоляват психологическия проблем да посещават зъболекар. “По тази програма не се извършва нищо, което е свързано с болка и по този начин децата ни възприемат такива каквито сме: с миризмата на нашите практики, с престилките, с оборудването, с отварянето на устата, с инструментите. Така първият досег на детето със зъболекаря не е свързан с болка и не е травмиращ“, посочва д-р Миланов.

Лечение без болка и травма за цял живот

Д-р Кехайова обяснява, че детската стоматология е напреднала доста в последните години, като изцяло се основава на това детето да няма лоши преживявания на зъболекарския стол. “Това се случва с голямо търпение от страна на родителите и стоматолога. Изключително важно е детето да бъде заведено на детски стоматолог, който има по-специфичен подход към детето. Много важно е използването на обезболяващи средства - подчертавам локални - и под формата на игра, така че детето да не усеща болка по време на лечението. Също така: използване на съвременни техники, методи и средства за лечение на млечните зъби, а не такива, които са се използвали в миналото, като арсен и резорцин-формалинови препарати, които първо, че чисто естетически не изглеждат добре, и второ, че в много от случаите причиняват рецидиви и след това започват сериозните инфекции в тези зъби“.

Относно това в кои случаи се налага използването на обща анестезиия при зъболечение, д-р Кехайова обяснява, че това е удачно на първо място, когато детето има заболяване, което не позволява добрата комуникация и разбиране между стоматолога и малкия пациент. На второ място обща анестезия се прилага при сериозни инфекции в зъбите и устата, които налагат много бърза намеса от страна на стоматолога, а детето е изключително некооперативно и страхливо. “Във всяка друга ситуация, която търпи отлагане във времето, може да се даде шанс за конвенционално лечение“, посочва тя.

Средата в денталната клиника също е важна за цялостния лечебен процес и затова съвременните специализирани детски дентални клиники залагат на интериор с картинки на любими герои от детските филмчета и приказки, които действат отпускащо за детето. Монитори, прожектиращи детски филмчета, медальони, в които се слагат извадените детски зъбчета също са част от арсенала, с който разсейват децата в детските клиники.

“Средата в клиниката е много е важна, за да не остане травма у детето за цял живот, която да му влияе и когато стане възрастен. Много е важно при децата нищо да не се извършва насила, защото после и като възрастни тези деца избягват да отидат на зъболекар. В резултат те имат изключително лош орален статус“, обяснява д-р Кехайова.

За ползата от комплексната услуга

Тенденция, която се наблюдава на пазара на дентални услуги, е за все по-тясната специализация на клиниките – например детски, за импланти, ортодонтски, както и обединяването на няколко комплексни услуги на едно място: например дентални услуги и рентгенова лаборатория, какъвто е случаят с денталния център Happy Kids.

Д-р Кехайова обяснява какви са предимствата: “Важно е рентгеновата лаборатория да бъде част от детската дентална клиника, тъй като не във всяка рентгенова лаборатория знаят и имат подход да работят с деца. Там също детето може да получи травма, поради която да не иска да отиде на лекар или на следващо изследване каквото и да е. Затова е важно клиниката и рентгеновата лаборатория да имат един и същ подход, да имат опит в работата с деца. Другото предимство е да може да се реагира бързо, защото в много случаи няма как да започнем да лекуваме някой зъб, ако нямаме и рентгенова диагностика“.

В обобщение д-р Кехайова посочва, че е изключително важно да се обръща внимание на оралната хигиена и на оралното здраве на детето още от ранна детска възраст, да посещават редовно профилактични прегледи и родителите да са запознати с правилните хранителни навици, за да се избегне развитието на лоши сценарии занапред.