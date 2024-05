Реваншът Усик-Фюри е насрочен за 21 декември

Реваншът между Александър Усик и Тайсън Фюри е насрочен за 21 декември. Мачът ще се играе в Рияд. Това съобщи в профила си в X Тюрки Алалшик, съветник в кралския двор на Саудитска Арабия.

"Светът ще гледа още един исторически мач", написа той.

Усик и Фюри се биха на 18 май. Украинският боксьор победи британеца и така стана първият абсолютен световен шампион в тежка категория за последните 25 години.

The rematch between the Undisputed Champion Oleksandr Usyk and the Champion Tyson Fury is now scheduled on the 21 of December 2024 during Riyadh Season...The world will watch another historical fight again...Our commitment to boxing fans continues...We hope you enjoy it...????????????????