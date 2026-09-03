Revolut получава временна банкова лицензия в САЩ

Revolut получи условно разрешение да оперира като пълноправен банк в САЩ, важен момент за най-ценната финтех компания в Европа, която се стреми да разшири присъствието си на доходния американски пазар.

Според публично достъпни документи, в сряда Службата на контрольора на валутата (OCC) издаде на Revolut предварително разрешение за национален банков лиценз в САЩ, предаде Financial Times.

След като бъде напълно одобрена, лицензията ще позволи на базираната в Лондон група да предоставя застраховани депозити на клиенти в САЩ и ще означава, че вече няма да е необходимо да работи с регулирани партньорски банки, за да предлага банкови услуги.

Съоснователят и главен изпълнителен директор Ник Сторонски заяви, че одобрението “е важна първа стъпка”, която дава на Revolut “основата да се утвърди на най-големия финансов пазар в света и да предостави пълния опит на Revolut на милиони американци”.

Revolut отдавна има амбиции да пробие на американския пазар, но беше възпрепятствана от забавяния при одобряването на пълната ѝ банкова лицензия във Великобритания, която беше издадена през март след многогодишен процес с Органа за пруденциално регулиране (PRA) към Банката на Англия.

Финтех компанията със седалище в Лондон подаде заявление за лиценз в САЩ едва през март. Тя все още очаква регулаторно одобрение от Федералната корпорация за застраховане на депозитите и Федералния резерв, в допълнение към пълното одобрение от Офиса на контрольора на валутата (OCC).

Изпълнителният директор на Revolut, Четин Дурансой, заяви пред FT, че банката очаква да стартира дейността си в САЩ през първата половина на 2027 г., като основният ѝ продукт ще бъде "мултивалутното банкиране".

В САЩ Revolut планира да пусне на пазара разплащателни и спестовни сметки, кредитни продукти, кредити на вноски и кредитни карти. С течение на времето компанията планира да добави и стабилни криптовалути, както и услуги за бизнес банкиране.

Ипотечните кредити обаче не бяха включени в тригодишния план, представен на регулаторните органи, поради което компанията планира да добави такива кредити по-късно, след като ги тества на други пазари.

Основана в столицата на Великобритания през 2015 г., Revolut отбеляза скок в пазарната си оценка благодарение на бързото си международно разширяване, като привлече 80 млн. клиенти по целия свят. Наскоро групата беше оценена на 115 млрд. долара при частна продажба на акции.

Както вече съобщи "Файненшъл таймс", Revolut обмисляше да придобие американска банка с лиценз, като смяташе, че такава придобивка би била по-бърз път към получаване на акредитация в САЩ, отколкото подаването на собствена заявка.

Вместо това групата реши да подаде заявка директно, отчасти поради предразположеността на администрацията на Тръмп към нови участници в регулираната банкова система.