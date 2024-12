Режимът на Башар Асад падна

Режимът на Башар Асад в Сирия падна. В неделя сирийските бунтовници обявиха в телевизионно изявление, че са освободили Дамаск и са свалили 24-годишния режим на президента Башар ал Асад. Те добавиха, че всички затворници са освободени, предаде "Ройтерс". По-рано стана ясно, че президентът Башар Асад се е качил на самолет и е напуснал Дамаск, като е заминал в неизвестна посока. В ранния следобед в неделя руското външно министерство съобщи, че президентът Башар Асад е напуснал Сирия, предаде CNN и така бе потвърден края на режима му. Привечер, държавната руска агенция ТАСС съобщи, че Асад е в Москва със семейството си.

Междувременно близкоизточните дипломати изразяват загриженост за безредиците в Сирия след падането на режима на Асад.

Асад "реши да напусне президентския пост и напусна страната, давайки указания за мирно предаване на властта", се казва в изявлението на руското външно министерство. В него се добавя, че "Русия не е участвала в тези преговори".

"Руската федерация е в контакт с всички групи на сирийската опозиция", се казва още в съобщението.

Преди ден Асад обяви, че ще направи обръщение към нацията в 20 часа. местно време в събота, но речта така и не се случи. Съпругата и децата на президента заминаха за Русия в края на ноември, припомни по-рано The Wall Street Journal.

Междувременно се появиха снимки и видеа, които показват как хора бяха забелязани да влизат и да плячкосват резиденцията на Асад в Дамаск.

Watch: Inside the private residence of Syrian President Bashar al Assad hours after he fled the country. Live updates: https://t.co/OTbVB2OuQS ???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1IP93whGU2

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви пред репортери в Доха, Катар, че Анкара е в контакт със сирийските бунтовнически групи и е загрижена, че "Ислямска държава" и кюрдските сили могат да се възползват от вакуума.

Катарски служител изрази подобни опасения, заявявайки, че международната общност ще трябва да работи усилено, за да задържи страната на правилния път.

"В региона има много травми за това, че добрите новини много бързо се превръщат в лоши", каза Маджид ал-Ансари, говорител на катарското външно министерство.

"Предстоят ни много предизвикателства. На терен има много бойци. Има вероятност Сирия да се превърне в провалена държава.", добави той.

Иран ще уважава "единството, националния суверенитет и териториалната цялост" на Сирия, каза иранското външно министерство в изявление в неделя.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че ситуацията в Сирия създава нови и важни възможности за Израел.

"Това е исторически ден в историята на Близкия изток. Режимът на Асад беше ключово звено в иранската ос на злото - и този режим падна", заяви той по време на обиколка на Голанските възвишения в неделя. Той каза също, че непосредствената грижа на Израел е да защити границата си със Сирия.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил на военните да "поемат контрола" върху буферната зона, която разделя окупираните от Израел Голански възвишения от останалата част на Сирия. Това ще бъде първият случай, в който израелски войски ще бъдат разположени в буферната зона след споразумението от 1974 г. за установяване на контролна линия между Израел и Сирия, въпреки че в миналото те са навлизали в ничията земя за кратки периоди от време.

Израел превзе Голанските възвишения от Сирия през 1967 г. и ги анексира през 1981 г. Повечето международни сили, с изключение на САЩ, ги признават за окупирана сирийска територия.

Външното министерство на талибаните поздрави сирийския народ и бунтовническите сили, по-специално Хаят Тахрир аш Шам, която оглави мащабната бунтовническа офанзива след свалянето на режима на президента Башар Асад.

Афганистан "поздравява ръководството на движението и народа на Сирия за последните събития, които доведоха до премахването на ключови фактори, допринасящи за конфликта и нестабилността", се казва в изявление на талибанското външно министерство.

Новоизбраният вицепрезидент Джей Ди Ванс предупреди да не се радваме от превземането на Дамаск от бунтовниците в публикация в X в неделя.

"Много от "бунтовниците" са буквално издънка на ИДИЛ. Някой може да се надява, че те са по-умерени. Времето ще покаже", пише той във връзка с Хаят Тахрир аш Шам, една от основните бунтовнически групировки, които САЩ обявиха за терористична организация.

В неделя Франция приветства падането на режима на Башар Асад и призова за мирен политически преход, който да зачита многообразието на сирийския народ и да защитава цивилното население и всички малцинства.

"Башар Асад остави една окървавена страна, лишена от голяма част от населението си, което, ако не е било принудено да емигрира, е било избивано, измъчвано и бомбардирано с химически оръжия от режима и неговите съюзници", се казва в изявление на френското външно министерство.

"Франция призовава за мълчание на оръжията, запазване на държавните институции и зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Сирия", добави то.

По-рано хиляди жители на Дамаск пристигнали пеша или с колите си се събраха в центъра на града и започнаха да празнуват и да скандират: "Свобода!", съобщиха очевидци пред Ройтерс.

"Празнуваме заедно със сирийския народ новината за освобождението на нашите затворници от техните окови и обявяваме края на ерата на несправедливостта в затвора "Седная", посочиха в изявление бунтовниците, цитирани от Ройтерс.

"Седная" е голям военен затвор в покрайнините на Дамаск, където сирийското правителство държеше хиляди свои противници.

Сирийците в различни градове по света също в неделя празнуваха свалянето на Башар Асад. Около 6 милиона сирийци станаха бежанци по време на бруталната 13-годишна война под управлението на Асад.

‘We’ve been waiting for this moment for 14 years.’



Syrians in cities around the world are celebrating Bashar al-Assad's ouster. Around six million Syrians became refugees during the brutal 13-year war under Assad’s rule. pic.twitter.com/1KSKkx2nJE