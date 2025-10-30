Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" в знак на протест срещу управлението на страната

Режисьорът Камен Калев отказа да приеме държавното отличие "Златен век", което по традиция в навечерието на Деня на народните будители се връчва на културни дейци за приноса им в развитието на българската духовност и култура.

"Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни", заяви той в писмо до Министерството на културата и културния министър Мариан Бачев.

В сряда в галерия "Средец" Бачев отличи 35 от първоначално обявените 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци за културния им принос. Сред тях трябваше да бъде и Калев, който е режисьор на филмите "Източни пиеси", "Февруари", "Островът" и други.

Пред в. "Сега" Калев е пояснил, че причина за решението му не са конкретно личността на министър Мариан Бачев и събитията около него от последните дни. Министърът на културата стана обект на обществено внимание покрай обвинения за задържане и принуда актьор Росен Белов, който от години е преподавател в театралната работилница на Бачев.

По-рано днес кметът на район "Изгрев" обяви, че детската театрална школа на Бачев от години се помещава незаконно в читалище "Николай Хайтов 1936" в столичния квартал "Изток". Преди церемонията Бачев заяви, че не е знаел за проблеми.

"Вярвам, че хората на културата, науката, изкуството и образованието - съвременните будители - са тези, които могат да ни „споят“ в едно цяло, да ни напомнят кои сме и какво можем, когато действаме с общи усилия и с вяра в доброто“, каза Бачев по време на церомонията.

Той допълни, че неслучайно от години работи с деца, защото в посяването на "зрънце любов към изкуството и културата в образованието им, се крие пътят към изграждане на смислени хора".

Останалите 35 културни дейци приеха отличията си без възражения. С най-висока степен на наградата "огърлие" бяха отличени директорът на Регионалния исторически музей - Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев и певицата Йорданка Христова.

Арх. Стефан Стайнов, пианистът проф. Иван Дреников, балетният артист и педагог Бойко Неделчев, оперната певица Веселина Кацарова, писателките Весела Люцканова и Здравка Евтимова получиха "Златен век" – звезда.

С почетен златен печат на Цар Симеон Велики удостоени бяха генералният директор на БТА Кирил Вълчев, филмовият режисьор Владимир Краев, сценаристът проф. д-р Марин Дамянов, режисьорът и сценарист Пантелей Цанков, дългогодишният директор на "Държавен куклен театър" - Бургас Христина Арсенова-Андреева, журналистът и кинодраматург Зелма Алмалех, актрисата Янина Кашева, инж. Ангел Ангелов, изследователят и автор Неда Антонова и основателят на „Двора на Кирилицата" в Плиска - Карен Алексанян. Именно тази степен на отличието трябваше да бъде връчена и Камен Калев.

Сребърен печат Цар Симеон Велики пък получиха режисьорът и художник Велислав Казаков, сценаристът доц. д-р Невелина Попова, заместник-директорът на Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново д-р Иван Ангелов, сценаристът, режисьор и бивш ректор на НАТФИЗ проф. Любомир Халачев и писателят Христо Славов.

Директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов, ръководителят на школа за класически и модерен танц Вероника Братанова-Димитрова, продуцентът и художник Весела Данчева-Богданова, писателката и поетеса Мария Пеева, Ансамбъл за народни песни "Китна Тракия" при НЧ "Тракия 2008" в гр. Хасково, авторът на сборници с разкази и новели проф. Банко Банков, чл.-кор. проф. Владко Панайотов, поетът и журналист Венко Евтимов, поетесата Маргарита Петкова, филологът доц. Петър Хаджинаков и писателката Албена Фурнаджиева пък бяха отличени с плакет "Принос в развитие на културата".