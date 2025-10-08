РИОСВ не е искало екооценка за застрояването на "Елените"

Регионалните инспекции по околна среда и водите са излезли със заключение да не се извършва оценка на въздействие на околната среда в местността Козлука, в пострадалото от наводненията "Елените". Това стана ясно в сряда от брифинг на екоминистъра Манол Генов.

"В значителна част от тази документация - общо 11 преписки се оказва, че е записано заключението да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за процедури по преписки от 2014 до 2016 г. и една от 2019 г.", информира министърът.

Той изрично уточни, че става въпрос за проверки в урбанизирана територия местност Козлука.

Генов обяви още, че е изпраща експерти от Министерството на околната среда и водите, "Басейнова дирекция - Черноморска" и РИОСВ - Бургас на терен за проверка на наводнените терени и щетите.

"Наша отговорност е да изясним кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица е станало застрояването, което провокира опустошителната стихия. Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична документация има - електронна и на хартия - сравняваме и анализираме", каза министърът.

"Категоричен съм, че трябва да има документални следи за това в досиетата на преписките. Предприели сме действия проверките да изкарат истината докрай. Навсякъде, където има данни за пропуски, нищо няма да бъде спестено", каза той.

От думите му стана ясно, че "Басейнова дирекция - Черноморски район" не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояването в селище "Елените". Поне нямало документални следи за това.

"Има извършени проверки, но по сигнал и резултатите са докладвани както на РДНСК - Бургас през годините, така и на прокуратурата", допълни Манол Генов.

Министърът каза, че ще бъдат извършени проверки защо е липсвало това сезиране, дали е било нужно законово и дали някой не е спестил тези проверки.