Рискът да загинеш на пътя у нас е 2.5 пъти по-висок от средното за ЕС

В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за Европейския съюз, се казва в становище на Института за пътна безопасност, разпространено до медиите.

Директорът на Института Богдан Милчев препоръчва, цитиран от БНР, неотложно да се насочат усилията към пропуските в организацията на работа на отговорните институции, защото сега има усещане за системна безотговорност.

Изминаха близо три месеца от ултиматума, даден от министър-председателя за видими резултати в пътната безопасност, но такива резултати липсват, пише в становището.

Данните за юли и за изминалите от август дни показват, че жертвите на катастрофи не са намалели в сравнение с миналата година, за август са даже повече.