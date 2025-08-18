Рискът да загинеш на пътя у нас е 2.5 пъти по-висок от средното за ЕС

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Докато чакма-пейтриотите продължават да карат, след кат оса си оставили мозъка вкъщи – тъй ще е. Те амфетите не стоят мирно, като в пакетчето.
Нищо, гласувайте пак за ДП и ББ.
Магистрала Хемус все още я няма. Вече 51 години. Въпреки че след сглобката двамата Де-бели преведоха 2 млрд лв, но те потънаха. И никой не ги търси.
А в България има ли пътища? За разлика от Европа.
Ми така ще е докато има пътища като този над Панчарево към Самоков, който е без маркировка, без колчета против изпреварване и масово се изпреварва в завои без видимост през насрещното, където изпреварването трябва да е невъзможно, докато има жалки подобия на магистрали с кратери убийци, като Хемус... Но свините в АПИ ги 'апят кучетата и си раздават милионни бонуси за "добре" свършената работа да ви трепят целенасочено като мухи, за което си плащате данъци и свинетки...