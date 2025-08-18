 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Рискът да загинеш на пътя у нас е 2.5 пъти по-висок от средното за ЕС

5 коментара
Снимката е илюстративна, БГНЕС
В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за Европейския съюз, се казва в становище на Института за пътна безопасност, разпространено до медиите.
 
Директорът на Института Богдан Милчев препоръчва, цитиран от БНР, неотложно да се насочат усилията към пропуските в организацията на работа на отговорните институции, защото сега има усещане за системна безотговорност.
 
Изминаха близо три месеца от ултиматума, даден от министър-председателя за видими резултати в пътната безопасност, но такива резултати липсват, пише в становището.
 
Данните за юли и за изминалите от август дни показват, че жертвите на катастрофи не са намалели в сравнение с миналата година, за август са даже повече.

Ключови думи

катастрофа Богдан Милчев
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

5 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Дидo
    #5

    Докато чакма-пейтриотите продължават да карат, след кат оса си оставили мозъка вкъщи – тъй ще е. Те амфетите не стоят мирно, като в пакетчето.

  2. Шерлок Холмс
    #4

    Нищо, гласувайте пак за ДП и ББ.

  3. Milenca
    #3
    Отговор на коментар #1

    Магистрала Хемус все още я няма. Вече 51 години. Въпреки че след сглобката двамата Де-бели преведоха 2 млрд лв, но те потънаха. И никой не ги търси.

  4. Milenca
    #2

    А в България има ли пътища? За разлика от Европа.

  5. sоmеonе
    #1

    Ми така ще е докато има пътища като този над Панчарево към Самоков, който е без маркировка, без колчета против изпреварване и масово се изпреварва в завои без видимост през насрещното, където изпреварването трябва да е невъзможно, докато има жалки подобия на магистрали с кратери убийци, като Хемус... Но свините в АПИ ги 'апят кучетата и си раздават милионни бонуси за "добре" свършената работа да ви трепят целенасочено като мухи, за което си плащате данъци и свинетки...

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни