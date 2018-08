Робърт Плант навършва 70 години

Британският музикант и вокал на легендарната група "Лед Цепелин" Робърт Плант навършва в понеделник 70 години. Робърт Плант е роден на 20 август 1948 г. в Уест Бромидж, Стафордшир, в семейството на строителен инженер. По майчина линия той има цигански корени. От дете се увлича от рокендрола, като негови кумира са Елвис Пресли и блус певците Уили Диксън и Робърт Джонсън, предава БТА.

На 16 години Робърт Плант отказва да учи икономика и бяга от дома. Той пее с местни групи, но се издържа с физически труд. През 1968 г. го чува Джими Пейдж, който търси вокал за новата си група. Двамата се оказват с еднакъв музикален вкус. Плант предлага да включат в групата и барабаниста Джон Бонам. Така се формира "Лед Цепелин". Първият ѝ концерт е на 25 октомври 1968 г.

За няколко години "Лед Цепелин" става една от най-значимите групи. Решаващо за това е творчеството на Плант, който е автор на песни с мистичин текстове. Негови са "Ramble On", "The Battle of Evermore" "Misty Mountain Hop", които са повлияни от романите на Толкин. Негов е текстът към най-популярната песен на "Лед Цепелин" "Stairway to Heaven".

"Лед Цепелин" са най-популярни в средата на 70-те години на миналия век. През декември 1980 г. обаче, след смъртта на Джон Бонам, музикантите се разделят.

Тиражът на албумите на "Лед Цепелин" надвишава 300 милиона. Групата е печелила много престижни награди, включително и пет "Грами". През 1995 г. е въведена в Залата на славата на рокендрола.

След разпадането на "Лед Цепелин" Робърт Плант започва солова кариера, която успешно продължава и досега. От 1982 г. той е издал 11 студийни албума, последният "Carry Fire" през 2017 г. Повечето от тях са златни или платинени. В записите на някои от тях участва и Джими Пейдж.