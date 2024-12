Роби Уилямс идва в София догодина

Роби Уилямс идва за концерт в София на стадион "Васил Левски" на 28 септември догодина. Британският поп изпълнител обяви дългоочакваното си турне за 2025 г., което ще го доведе и в София, и обеща: "Ще ме намерите на някой стадион, където забавлявам публиката до изтощение".

Билетите за концерта на Роби Уилямс у нас ще бъдат достъпни ексклузивно за членовете на Fest Club този четвъртък, 19 декември, а в петък, 20 декември, ще стартира и тяхната официална продажба в мрежата на Ticket Station.

С турнето "Robbie Williams Live 2025" България отново е поставена на картата на най-големите музикални събития в света наред с ключови дестинации във Великобритания, Ирландия и Европа.

Турнето идва след премиерата на биографичния музикален филм "Better Man",който проследява живота на Уилямс от детството му до славата му в момчешката група Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител.

С над 27-годишна музикална карира, 85 милиона продадени албума, 14 албума "Номер 1" във Великобритания и милиони разпродадени билети Роби Уилямс продължава да предефинира начина, по който артистът трябва да се държи на сцена.

През септември 2022 г. артистът издаде своя четиринадесети албум, в който преоткри най-големите си песни с нов звук. Година по-късно, през ноември 2023 г., документалната поредица "Robbie Williams" в Netflix разкри пред света истината зад славата на певеца – история, която докосна милиони зрители и оглави класациите в 22 държави.

Следващата глава от неговия живот ще оживее на големия екран през декември 2024 г. с филма „Better Man“ и ще продължи с турнето през 2025 г.: "Това е моят живот, нямам планове да спирам".