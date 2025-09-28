Роби Уилямс излиза на сцената на стадион "Васил Левски". Британаската поп звезда включи София в световното си турне, за което обеща: "Ще ме намерите на някой стадион, където забавлявам публиката до изтощение".

С турнето "Robbie Williams Live 2025" България отново е поставена на картата на най-големите музикални събития в света наред с ключови дестинации във Великобритания, Ирландия и Европа.

Роби Уилямс има над 85 милиона продадени албума, 14 албума №1 във Великобритания, 1.6 милиона билета, разпродадени само за един ден и легендарни концерти пред 375 000 души в Knebworth.

Той продължава да поставя рекорди и да предефинира начина, по който артистът трябва да се държи на сцена, посочва критиката.

През 2022 г. Уилямс издаде своя четиринадесети албум №1 – XXV, в който преоткри най-големите си песни с нов звук. Година по-късно излезе документалната поредица Robbie Williams в Netflix, която оглави класациите в 22 държави. В края на миналата година излезе филмът "Better Man".

Филмът, режисиран от Майкъл Грейси („Най-великият шоумен“), проследява живота на Роби от детството му до славата му в Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител. Във филма Роби е представен като CGI (компютърногенерирана) маймуна, отразяваща неговото виждане за самия него като "танцуваща маймуна".

"Това е моят живот, нямам планове да спирам", казва той.