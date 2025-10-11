Родители са гневни от проблеми с ремонт на детска градина в "Триадица" в София (снимки)

Родители от столичния район "Триадица" са притеснени от хода на тежък ремонт насред учебната година на Детска градина №43 "Талант” в столичния район "Триадица”. Това става ясно от техен сигнал до медиите.

Ремонтът, който е започнал на 20 август, се е усложнил заради дългогодишен проблем с влагата. Наложил се е и сериозен ремонт на покрива, който е усложнен от дъждовете през последните дни.

Родителите са в постоянен контакт с директора Калина Кръстева и с кмета на район "Триадица" Димитър Божилов, който лично се е ангажирал с въпроса и обяви, че следи ремонта лично, като всеки ден посещава градината, за да следи на място ремонтните дейности.

Актуални снимки на хода на ремонта, направени от родителите.

Според родителите ремонтните дейности са планирани неадекватно и са забавени. Не е взета предвид метеорологичната обстановка, а на терен дълго време имало само по 2-3 работници. Избраната фирма-изпълнител е "Екодин" ЕООД, а стойността на обществената поръчка е 431 756 лв., става ясно от Регистъра на обществените поръчки.

Поройните дъждове от последните дни са довели до сериозни щети на помещенията и електроинсталацията. Децата от градината са преместени в групи в други детски заведения, а родителите не знаят дали обявеният краен срок на ремонта – 24 октомври, ще бъде спазен.

По думите на родителите директорката Калина Кръстева отдавна е сигнализирала на общината за проблемите със сградата. Сериозните проблеми с покрива са започнали още миналата зима. Обществената поръчка за ремонт на покрива е обявена на 17 юни тази година и е спечелена от "Екодин” ЕООД, сосбтвеност на Костадин Чакалов. Ремонтната дейност започва през август тази година заради забавянето на приемането на бюджет на общината.

Според кмета на район "Триадица" Димитър Божилов първоначално целта е била ремонтът да приключи до 15 септември, но впоследствие са установени течове на покрива, поради което се наложило преместването на децата.

"Проблеми с влагата в това заведение има, откакто съм встъпил. Въпреки многогодишните усилия да се осигури финансиране, едва тази година то бе гласувано, заедно с общинския бюджет, който влезе в сила едва месец юли. Работи се от август, като до днес няма извършени плащания към изпълнителя. При разкриване на покрива бе установено несъответствие между техническия паспорт на сградата, който сочи два пласта изолация и плоча, а на място имаше над 35 см. "сандвич" от изолационни листове, което затрудни и забави дейностите по демонтаж. На настояването ни за осигуряване на допълнителни групи получихме сведения от изпълнителя, че няма бригади, които да се съгласят на такива условия", обясни Димитър Божилов.

По думите му в нито един момент не е имало риск за децата. Той е определил срок за приключване на ремонтните дейности до 24 октомври. "В ремонтните дейности съм съсредоточил целия ресурс на района, като включвам и себе си в това число. Всеки ден съм в градината, а мои представители правят контролни проверки през няколко часа", добави Божилов. Той обяви още, че фирмата – изпълнител ще понесе санкция.

В последните дни родителите са били допуснати в детската градина, за да проследят хода на ремонта. Състоянието на сградата след дъждовете сериозно ги притеснява.