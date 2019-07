роднотоМоренеедемоде: Политици, артисти и спортисти срещу "охулването на бг курортите“

Певецът Орлин Павлов

Артисти, музиканти, политици и спортисти от два дни се включват в инициатива, която, според в. „24 часа“, „чрез позитивни послания и намигване“ се обявява „срещу опити за охулване на бг курортите“ и „в подкрепа на българския туризъм“.

В социалните мрежи под хаштага #РоднотоМореНеЕДемоде те публикуват свои снимки и клипове от различни точки по морето, където са на почивка или с друга цел. „Те показват в профилите си красивите места по българското крайбрежие на Черно море, както и доказват, че избират страната за своята почивка“, написа „24 часа“.

Не е ясно чия е идеята за тази кампания, но според вестника първи в кампанията се е включил актьорът и режисьор Ники Илиев. Той публикува в социалната мрежа своя снимка, с която се е отбелязал на къмпинг „Градина“, а надписът към нея гласи: „Кадър от филма @the_reunion_movie За снимките, на който избрахме нашето море. В подкрепа на кампанията #роднотоМОРЕнеедемоде“.

После се присъединиха Башар Рахал, Орлин Павлов, фолк-певиците Алисия и Анелия.

Артистичното и политическото начало в инициативата обединява певицата Йоана Драгнева, която е и общински съветник от ГЕРБ в София. „Тя е сред смелите бъдещи майки и посрещна началото на 9-ия месец на морето, като добави и снимка от Златни пясъци с послание „Красиво е, нали? Включвам се и аз в кампанията #роднотоморенеедемоде, защото България е красива!“, пише „24 часа“.

В списъка са и други общинари, кметове и депутати от ГЕРБ като народните представители от Бургас Галя Желязкова и Александър Иванов, общинският съветник от София Михаела Иванова, Станимир Христов от младежката структура на ГЕРБ.

Спортът е представен от боксьора Кубрат Пулев, който публикува снима от плаж в Свети влас, придружена с текст на английски: „BULRAGIA is the best tourism destination all 4 season”, президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински, който явно е в Слънчев бряг, Галин Димов, председател на Българската конфедерация по кикбокс.

В кампанията за връщане на туристите в българските черноморски курорти се включи и Западноевропейският митрополит Антоний, който публикува снимки и клипове от Лозенец и Царево. На едно от тях е с кмета на общината Георги Лапчев (ГЕРБ).

Реакциите на потребителите в социалните мрежи са противоречиви. Част от тях се обявяват срещу "хейта и фалшивите новини, с които сами съсипваме всичко", и подкрепят връщане на "самочувствието" на българските курорти.

Други посрещат инициативата с ирония.

„Чета го пак. #роднотоморенеедемоде. Пак си удрям тъпата чутура в чугунен радиатор, пак го чета и разбирам, че трябва да се ударя по-силно, щото не мога да се сетя за нещо по-тъпо, което някой може не само да измисли, а и да накара некви хора да си се надъхват, че #роднотоморенеедемоде, а ние да се правим, че им вярваме“, пише във Фейсбук Теодор Михайлов.

„Защото #роднотоморенеедемоде. Направо е бетон!!!“, пише потребител във Фейсбук под името Халапеньо.

Трети се отнасят критично, но сериозно към кампанията, като отбелязват, че "Всичко хубаво беше застроено, презастроено, ликвидирано и бетонирано за десетилетия напред!“.