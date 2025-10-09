Родопската теснолинейка е сред най-красивите есенни влакови маршрути в света

Родопската теснолинейка бе отличена като едно от най-живописните влакови пътувания в света през есента. Това показва ново международно проучване, изготвено от британската туристическа платформа "Джей Ар Пас" (JR Pass).
Прочутата железопътна линия, свързваща Септември с Добринище, заема шесто място в глобалната класация на най-красивите есенни маршрути, като постига общ рейтинг 7.81 от 10.
Рейтингът е базиран на няколко фактора: oценки от преглеждания, като Родопската теснолинейка е с висока средна оценка от 4.27 (базирана на методологията на Бейс), брой месечни търсения, брой споменавания в социалната мрежа "Инстаграм" (Instagram) - по този показател българският маршрут има едва 34 хаштага - значително по-малко от останалите в топ 10, метеорологични условия през есента, като брой ясни дни и дни с валежи.
Най-доброто есенно пътуване в света според класацията е "Кумбрес енд Толтек Синик Рейлроуд" (Cumbres & Toltec Scenic Railroad) в САЩ с рейтинг 9.08/10, следвана от "Трен де Солер" (Tren de Sóller) в Испания и "Голдън Пас Лайн" ( GoldenPass Line) в Швейцария - с по 8.11/10, предаде БТА.
В челната десетка влизат също две японски линии, както и исторически железници, строени в началото на XX век.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.