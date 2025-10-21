Ройтерс: Тръмп отмени срещата с Путин в Будапеща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени плановете си за среща с Владимир Путин в близко бъдеще, съобщава Ройтерс, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом.

Срещата между външния министър Сергей Лавров и държавния секретар Марко Рубио, която трябваше да подготви срещата на върха Путин-Тръмп в Будапеща, също няма да се състои, съобщи източникът на агенцията.

Вашингтон преустанови подготовката за срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, която беше обявена след телефонен разговор между руския и американския президент миналата седмица. Това съобщи малко по-рано кореспондентът на NBC News Гарет Хаак, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом.

Според източник на NBC, Тръмп смята, че нито Русия, нито Украйна са готови да продължат напред в преговорите.

Срещата в Будапеща, която Тръмп се надяваше да проведе през следващите две седмици, беше поставена под въпрос, след като стана ясно, че Путин не е готов да отстъпи от радикалните си искания, съобщиха пред Ройтерс европейски дипломати, запознати със ситуацията.

Подготвителната среща между външния министър Сергей Лавров и държавния секретар Марко Рубио, насрочена за тази седмица, беше отменена. Това означава, че американците не са готови за среща на върха между президентите, съобщиха източници на Ройтерс.

"Руснаците искаха твърде много и на американците стана ясно, че Тръмп няма да постигне сделка в Будапеща", каза един от тях.

Според друг източник, позицията на Кремъл не се е променила след срещата в Анкъридж, Аляска: Русия все още отказва да спре бойните действия по сегашната фронтова линия.

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин е под въпрос, след като по неизвестни причини предварителната среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров беше отложена, предаде по-рано CNN.

Според източници на CNN причината за отмяната на срещата са, твърде различните възгледи на Рубио и Лавров за края на руско-украинската война.

"Президентът Тръмп последователно работи за намиране на мирно и дипломатическо решение за прекратяване на тази безсмислена война и за спиране на убийствата“, каза заместник-говорителят на Белия дом Анна Кели пред CNN. По думите ѝ той ангажира всички страни и ще направи всичко възможно, за да постигне мир.

Заместникът на Лавров Сергей Рябков коментира, че срещата между двамата изисква подготовка, предаде руската агенция РИА.

В понеделник Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор, за да обсъдят конкретни стъпки за втората среща между Тръмп и Путин. В него Рубио е "подчертал важността на предстоящите срещи като възможност Москва и Вашингтон да си сътрудничат за постигане на трайно решение на войната, в съответствие с визията на президента Тръмп", съобщава CNN.

От Москва определиха разговора като "конструктивна дискусия“. Според източник на CNN след разговора между Рубио и Лавров официални лица са изразили мнение, че руската позиция не се е развила достатъчно отвъд максималистичната си позиция и няма особена промяна в исканията.

По думите на източника е малко вероятно Рубио да препоръча срещата между Путин и Тръмп да се проведе следващата седмица, но той и Лавров биха могли да проведат нов разговор тази седмица.

Първата среща между двамата се състоя на 15 август 2025 г. във военната база Joint Base Elmendorf-Richardson в Анкъридж, щата Аляска. Това беше първата визита на Путин в Съединените щати след началото на войната първата му лична среща с Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари.

В резултат на преговорите не бяха подписани конкретни споразумения. Тръмп определи срещата като "много продуктивна", но призна, че двете страни все още се разминават по ключови въпроси. Путин заяви, че разговорите са се провели в "уважителна и конструктивна атмосфера" и предложи следващата среща на върха да се проведе в Москва.