Рокади в образованието: Тихомълком се разменят зам.-министър и началник на кабинет

Заместник-министър на образованието и началник на политическия кабинет на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев са разменили местата си на 1 септември, без официално да бъде съобщено за извършената рокада. С промените дотогавашния начанки на кабинета Наталия Михалевска става зам.-министър, а Таня Михайлова от заместник на Вълчев става началник на кабинета му.

Информацията, че двете са разменили местата си, идва от две новини публикувани в първия учебен ден на официалния сайт на ведомството. Едната е озаглавена "Началникът на кабинета Таня Михайлова откри нов STEM Център в НУ "Иван Вазов" във Враца", а другата – "Зам.-министър Наталия Михалевска: Всяко дете е различно, неповторимо и безценно". Проверка в Административния регистър потвърждава рокадата.

Кратка справка там показва, че Наталия Михалевска е встъпила в длъжност като заместник-министър на обаразованието в първия ден на септември. На същата дата Таня Михайлова е била назначена като началник на кабинета. Заместник-министрите се назначават от премиера, а обикновено, когато това се случи, се съобщава официално от правителствената пресслужба. В случая с промените в образованието това така и не е направено и не е ясно защо.

Подобна беше ситуацията при назначаването на зам.-министъра на регионалното развитие Дора Янкова. И за нейното влизане в екипа на регионалното министерство се разбра случайно.

Новият зам.-министър на образованието

Наталия Михалевска, досега беше шеф на кабинета на министъра на образованието (от 2023 до 2025 г.). Завършила е философия в Софийски университет "Св. Климент Охридски", има специализация по "Социална психология" и е правоспособен учител по философски дисциплини.

Михалевска е дългогодишен служител на Министерството на образованието и науката (МОН). От 2006 г. е началник на отдел "Училищна мрежа" в дирекция "Координация и контрол на средното образование". През 2010 г. е назначена за началник на отдел "Училищна мрежа" в дирекция "Организация, контрол и инспектиране", а от 2016 г. става директор на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа".

"Под нейно ръководство дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" създава условия за подпомагане от държавата на дейността, свързана с обучението на българите, живеещи извън Република България, както и за опазване на българското културно-историческо наследство. Заедно с това се развива и мрежата на средищните и защитени училища на територията на Република България, като по този начин се запазват редица емблематични образователни институции, разположени в отдалечени или малко населени райони", се казва за нея в официалния сайт на просветното министерство.

Към професионалния опит на Михалевска се добавя ръководството на националните програми "Иновации в действие" и "Роден език и култура зад граница". По нейна инициатива се създава и Национална програма "Неразказните истории на българите".

Тя е председател на Националната комисия за иновативните училища и на междуведомствените комисии за определяне на защитените и средищните училища в страната, както и член на Съвета за работа с българите в чужбина към вицепрезидента.

Наталия Михалевска е съпруга на починалия депутат от БСП и зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в кабинета "Станишев" Димчо Михалевски.

Новият началник на политическия кабинет на Вълчев

Инж. Таня Михайлова бе заменстник-министър на образованието и науката между 2017 г. и 2021 г. и от 2024 г. до 2025 г. От началото на септември е началник на кабинета на министъра на образованието и науката.

Като зам.-министър отговорностите ѝ са свързани с координирането на "държавната политика в системата на професионалното образование и обучение, ученето през целия живот, квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти". Наблюдавала е и дейностите на Националната агенция за професионално образование и обучение и Изпълнителна агенция "Програма за образование".

Михайлова е завършила "Автоматизирано оборудване на машиностроенето" в Техническия университет – София, и едновременно професионална педагогика. Втората ѝ магистратура е "Образователен мениджмънт". Тя има и допълнителни квалификации по мениджмънт и маркетинг и по оптична и медицинска техника.

Професионалният ѝ път е свързан с Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" – София, където Михайлова заема последователно длъжностите учител, зам.-директор по учебно-производствената дейност и директор.

През 2023 г. е удостоена с наградата на МОН "Неофит Рилски".