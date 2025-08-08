"Росатом" започна проучване за терена на бъдещата казахска АЕЦ

Инженерни проучвания за избор на оптимално място за бъдещата казахска ядрена централа са започнали в петък от руската корпорация "Росатом" в селището Улкен, Жамбилски район, в Казахстан , съобщиха от компанията.
Даден е бил старт на първото проучвателно сондиране и вземане на проби от почвата. Общо в рамките на този етап от проучвателните работи ще бъдат направени не по-малко от 50 сондажа с дълбочина от 30 до 120 метра.
Началото на инженерните проучвания е фундаментален етап, от който зависят безопасността, надеждността и икономическата ефективност на проекта за АЕЦ. В хода им се извършва комплексно проучване на геоложките, сеизмичните, хидрологичните и екологичните характеристики на терена, въз основа на които ще бъде взето окончателното решение за разположението на централата, посочва с ев прессъобщението.
"Началото на инженерните проучвания в Улкен е началото на пътя към първата атомна електроцентрала с голяма мощност в съвременната история на Казахстан. Концентрираме усилията си върху задълбочено проучване на площадката, за да бъдем абсолютно сигурни в нейната пригодност", заяви при започването на дейностите генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов.
Поне 50 сондажа ще бъдат извършени в търсенето на подходящата площадка, сн. "Росатом"
"Този проект е стратегически избор на Казахстан, двигател на дългосрочния икономически растеж на региона и страната като цяло", допълва председателят на Агенцията за атомна енергия на Република Казахстан Алмасадам Саткалиев.
В основата на бъдещата централа са руските реактори ВВЕР-1200 от поколение III+, които се използват във вече действащи и строящи се обекти в Русия, Беларус, Турция, Бангладеш, Египет и Китай.
Срокът на експлоатация на този тип реактори е 60 години с възможност за удължаване с още 20 години.
През юни 2025 г. "Росатом" беше определен за лидер на международния консорциум за строителство на АЕЦ в Казахстан. Проектът се реализира в съответствие със споразуменията между Казахстан и Русия за сътрудничество в областта на мирното използване на атомната енергия.
Историческият опит на Казахстан в експлоатацията на АЕЦ е свързан с работата на реактора БН-350 в град Актау от 1972 до 1999 година. Освен производството на електроенергия, на негова база функционираше един от най-големите в света комплекси за обезсоляване на морска вода. В момента БН-350 е в процес на извеждане от експлоатация.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.