"Росатом" започна проучване за терена на бъдещата казахска АЕЦ

Инженерни проучвания за избор на оптимално място за бъдещата казахска ядрена централа са започнали в петък от руската корпорация "Росатом" в селището Улкен, Жамбилски район, в Казахстан , съобщиха от компанията.

Даден е бил старт на първото проучвателно сондиране и вземане на проби от почвата. Общо в рамките на този етап от проучвателните работи ще бъдат направени не по-малко от 50 сондажа с дълбочина от 30 до 120 метра.

Началото на инженерните проучвания е фундаментален етап, от който зависят безопасността, надеждността и икономическата ефективност на проекта за АЕЦ. В хода им се извършва комплексно проучване на геоложките, сеизмичните, хидрологичните и екологичните характеристики на терена, въз основа на които ще бъде взето окончателното решение за разположението на централата, посочва с ев прессъобщението.

"Началото на инженерните проучвания в Улкен е началото на пътя към първата атомна електроцентрала с голяма мощност в съвременната история на Казахстан. Концентрираме усилията си върху задълбочено проучване на площадката, за да бъдем абсолютно сигурни в нейната пригодност", заяви при започването на дейностите генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов.

Поне 50 сондажа ще бъдат извършени в търсенето на подходящата площадка, сн. "Росатом"

"Този проект е стратегически избор на Казахстан, двигател на дългосрочния икономически растеж на региона и страната като цяло", допълва председателят на Агенцията за атомна енергия на Република Казахстан Алмасадам Саткалиев.

В основата на бъдещата централа са руските реактори ВВЕР-1200 от поколение III+, които се използват във вече действащи и строящи се обекти в Русия, Беларус, Турция, Бангладеш, Египет и Китай.

Срокът на експлоатация на този тип реактори е 60 години с възможност за удължаване с още 20 години.

През юни 2025 г. "Росатом" беше определен за лидер на международния консорциум за строителство на АЕЦ в Казахстан. Проектът се реализира в съответствие със споразуменията между Казахстан и Русия за сътрудничество в областта на мирното използване на атомната енергия.

Историческият опит на Казахстан в експлоатацията на АЕЦ е свързан с работата на реактора БН-350 в град Актау от 1972 до 1999 година. Освен производството на електроенергия, на негова база функционираше един от най-големите в света комплекси за обезсоляване на морска вода. В момента БН-350 е в процес на извеждане от експлоатация.