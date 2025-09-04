Росен Желязков посреща в България и Антонио Коща

Само няколко дни, след като се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лаейн, премиерът Росен Желязков ще посрещне в България и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига на посещение в страната в четвъртък. За това съобщиха от правителствената пресслужба.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на страните- членки на ЕС, за да чуе вижданията на държавните и правителствените лидери относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по годишната финансова рамка на Съюза.

По време на разговора си Росен Желязков и Антонио Коща ще обсъдят основните политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза.

Обиколката на Коща сред европейските столици ще продължи до 19 септември, а в четвъртък освен България, председателят на Европейския съвет ще посети и Румъния.

В четвъртък в София ще пристигне и еврокомисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк.

Тя ще прекара два дни в България, през които ще се срещне с министъра на финансите Теменужка Петкова и управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

Предвидени са и разговори с представители на финансовия, банковия и застрахователния сектор, както и с работодателски и синдикални организации.