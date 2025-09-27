Росен Желязков пред ООН: Териториалната цялост на Украйна трябва да бъде напълно възстановена

"Пълномащабната руска агресия срещу Украйна, с нейните глобални последици, представлява екзистенциално предизвикателство за основания на правила международен ред. Това не е просто европейски конфликт - той заплашва самата легитимност на Организацията на обединените нации". Това заяви министър-председателят Росен Желязков в речта си пред Общото събрание на ООН.
"Напълно неприемливо е държава основател на ООН със статут на постоянен член на Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право и правото в сферата на човешките права. Единственият път към мира е ясен - суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост - напълно възстановена. Необходимо е пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня".
"През последните седмици Русия извършва груби нарушения на суверенното въздушно пространство на държавите-членки на ЕС и съюзниците от НАТО с дронове и самолети. Тези действия показват, че Русия е тази, която подкопава перспективите за мир. Тези действия не могат да бъдат толерирани и срещат нашата силна, колективна решимост и отговор", посочи още Желязков.
Той каза, че Съветът за сигурност трябва да бъде реформиран, за да отразява днешния свят.
"Нуждаем се от истински напредък, включително по-справедлив баланс в членството, едно допълнително непостоянно място, предоставено на Източноевропейската група, и ограничения върху злоупотребата с вето", заяви премиерът Желязков.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
27 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Четвъртата национална катастрофа е в ход. Отново сме на губещата страна. Обявиха ни за фронтова държава и дано се разминем само с няколко тактически ядрени удара. А укра няма как да спечели войната, след като остана без мъже за фронта и е изцяло на външно финансиране. Милион и седемстотин хиляди убити не са шега работа. Путин затова води позиционна война, с единствената цел да изтребе колкото се може повече бандеронацисти. Кой ще ги замести? Лигглювците от юропата? Ами те не щат да мрат на укротеритория, …
за неясни ползи и цели. Вижте реакцията на западните военни на укропровокацията в Полша със заловени руски дронове, които затова нямаха бойни глави - никой не подкрепи удари срещу Русия. Щото може да стане доста жежко. А нашичкият ако оживее, го чака Трибутал за национално предателство.
Поканили го - отишъл. Да не би да сме скъсали дипломатическите отношения с Китай?
Чисто конспиративно бих предположил, че тръмпанарите са завъртяли оръдията и за това вече има категорични изказвания като това. Няма нужда да се правим на голяма работа, ясно е че нямаме голяма тежест. Наличието на позиция и по двата значими конфликта и двете проевропейски навежда на мисълта, че има европесйко решение и по двата конфликта взето. По-интересна е частта за реформата на ООН, там вече имаме пряк интерес източна Европа да бъде с по-голяма тежест. Същото би се случило много трудно, но времената са такива, че могат да се извлекат ползи, особено с нарстване на потенциала за производство на оръжия в региона.
До колегите във форума: наистина ли Желязков има водопад?
Затова вицепремиерът му Зафиров ходи на парад в Пекин редом с диктатора - военнопрестъпник Путлер, а областният му управител продължава да държи постамента на Мопс в центъра на София, докато Камчия е рашистки анклав, а рашистки модели се въвеждат в образованието. Празните декларации са едно, а делата друго.
Кой ли го чу Желязков? Полупразна зала, изказване между Кабо Верде и Мали, все световни сили като нас.
Близането на суров свински зaдниk е опасно за здравето, не са ли те учили?
Ганьо, Кажи ми само едно - полезно ли е за България единствените про европейски политици да се мразят? ;)