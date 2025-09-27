Росен Желязков пред ООН: Териториалната цялост на Украйна трябва да бъде напълно възстановена

"Пълномащабната руска агресия срещу Украйна, с нейните глобални последици, представлява екзистенциално предизвикателство за основания на правила международен ред. Това не е просто европейски конфликт - той заплашва самата легитимност на Организацията на обединените нации". Това заяви министър-председателят Росен Желязков в речта си пред Общото събрание на ООН.

"Напълно неприемливо е държава основател на ООН със статут на постоянен член на Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право и правото в сферата на човешките права. Единственият път към мира е ясен - суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост - напълно възстановена. Необходимо е пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня".

"През последните седмици Русия извършва груби нарушения на суверенното въздушно пространство на държавите-членки на ЕС и съюзниците от НАТО с дронове и самолети. Тези действия показват, че Русия е тази, която подкопава перспективите за мир. Тези действия не могат да бъдат толерирани и срещат нашата силна, колективна решимост и отговор", посочи още Желязков.

Той каза, че Съветът за сигурност трябва да бъде реформиран, за да отразява днешния свят.

"Нуждаем се от истински напредък, включително по-справедлив баланс в членството, едно допълнително непостоянно място, предоставено на Източноевропейската група, и ограничения върху злоупотребата с вето", заяви премиерът Желязков.

Той посочи и нуждата от спешни действия в Близкия изток, тъй като бруталната атака на Хамас от 7 октомври 2023 г. и последвалият опустошителен конфликт са причинили огромни човешки страдания.