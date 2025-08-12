Рубио и Лавров подготвят срещата между Тръмп и Путин в Анкоридж

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили във вторник по телефона определени аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.
Малко по-рано Белият дом съобщи, че Тръмп и Путин ще се срещнат в петък в Анкоридж, щата Аляска.
В изявлението, публикувано в "Телеграм", се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори.
Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят потенциалния мир в Украйна, но най-вече - отстъпването на територии, отбелязва Ройтерс.
Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков.
По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски, който ще разговаря с Тръмп по телефона в сряда, отново заяви: "Ние няма да напуснем Донбас. Не може да направим това. Ако напуснем Донбас, ще открием трета война." Зеленски повтори, че очаква голямо руско настъпление по Запорожското, Покровското и Новопавловското направления - то вероятно ще започне през септември.
