Рубио към Полша: Кажете благодаря, без Starlink Украйна щеше да загуби отдавна войната и руснаците щяха да са на границата ви

"И кажете благодаря, защото без Starlink Украйна отдавна щеше да загуби тази война и руснаците щяха да са на границата с Полша точно сега". Това написа в неделя в X държавният секретар на САЩ Марко Рубио в публикация, адресирана до външния министър на Полша Радослав Сикорски, предаде TVP World.

По-рано в неделя Сикорски написа в X, че Полша, която плаща за украинските услуги Starlink, може да потърси алтернативен бизнес партньор, ако компанията на Илон Мъск се окаже "ненадеждна".

"Starlinks за Украйна се плащат от полското министерство на дигитализацията на цена от около 50 милиона долара годишно", пише полският външен министър Радослав Сикорски на X.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE