Румънец се вряза с горящата си кола в руското посолство в Букурещ (видео)

Румънец се е врязал с горящата си кола в оградата на руското посолство в Букурещ рано сутринта на 6 април . Той е загинал при инцидента.

На кадри, публикувани от очевидцив социалните мрежи,се вижда как горяща кола се забива в оградата на посолството. Основната версия е, че той е загинал на място, като преди това вероятно се е самозапалил.

Пристигналите на място огнеборци не са успели да го спасят.

Водещата версия е, че акцията е била в знак на протест срещу руските зверства, извършвани във войната с Украйна.

