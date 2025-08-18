 Прескочи към основното съдържание
Румъния, България и Турция може да организират мисия с патрули в Черно море

2 коментара
Мина в Черно море, сн. ВМС
Румъния, България и Турция трябва да разширят дейността на противоминната си група в Черно море и да включат в нея патрулиране за защита на енергийни инсталации и търговски пътища от евентуална руска атака, заяви румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну в интервю за Ройтерс.
 
След руската инвазия в Украйна през 2022 г. свободно плаващи мини, идващи от театъра на бойните действия, създадоха заплаха за корабоплаването в Черно море, поради което през миналата година съюзничките в НАТО от региона - Румъния, България и Турция, създадоха съвместна противоминна група (MCM Black Sea).
 
"Този проект през следващите години ще трябва да бъде разширен в патрулен проект. Ще обсъдим това в близко бъдеще с нашите съюзници“, каза Мощяну, цитиран от БТА.
 
"Черно море (…) ще продължи да бъде бойно поле за Русия. Ние трябва да (я) възпрем и да защитим нашите интереси, които са енергийна инфраструктура, морска търговия и свобода на корабоплаването. Това са нашите цели и те ще бъдат защитени“, заяви румънският министър на отбраната.
 
Румъния има 650-километрова сухопътна граница в Украйна и през войната на територията ѝ са падали многократно фрагменти от руски дронове. Мощяну съобщи и за "почти ежедневни“ опити за заглушаване на сигнала на мобилните телефони в Черно море, като каза, че вероятно зад тези опити стои Русия. Руската страна редовно отхвърля тези обвинения.
 
Очаква се Румъния да стане най-големият производител на природен газ в ЕС и да се превърне в нетен износител на газ през 2027 г., след като бъде завършен голям офшорен проект за добив.
 
Мощяну каза още, че Румъния, която в момента се опитва да ограничи бюджетния си дефицит, който е най-високият в ЕС, вероятно няма да направи принос в новия финансов механизъм на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL).
 
Румъния дари на Украйна противовъздушна батарея „Пейтриът“, участва в обучение на украински пилоти и направи възможен износа на около 30 млн. тона украинско зърно през пристанище Констанца.
 
На въпрос за планираната среща на президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин утре в Аляска, Мущяну каза: "Всички очакват спиране на огъня и след това да бъде договорен справедлив, траен мир с гаранции за сигурност за Украйна“.

Ключови думи

Черно море мини
2 коментара

  1. Rebelmann
    #2

    Ненор.мална работа - турските риболовни кораби нон-стоп излавят рибата в българската акватория, ама кат' не смеем да им кажем и копче ,,, за мамалигите - по-добре нищо да не казваме .... Ама Русия ви била враг - някой май не може да смята, дали му е по-добре да купува руските ресурси за 9 единици, или за 99, от които 90 отиват за прекупвача - бил той САЩ или Индия ... Ама май мислите, че инфлацията пада от небето!!!

  2. стефчо
    #1

    Може, да. Обаче нали М'Баце каза, че в Черно море искал само "лодки платноходки", малко преди да подари на руснаците една газова тръба, построена с моите данъци... А пък Н.В. Шиши I-ви май още дължи на Пymkuн едни много пари... Та надали.

