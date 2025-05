Румъния иска да произвежда боеприпаси заедно със САЩ

Румънският министър на икономиката Богдан Иван е подписал днес две писма-искания, за да може Румъния да произвежда съвместно със САЩ боеприпаси, съобщават местни медии. Инициативата визира съвместно производство на муниции за танковете "Ейбрамс“ и на артилерийски снаряди, посочва Диджи 24.

Министърът на икономиката Богдан Иван е подписал писма-искания (Letter Of Request) за писма за оферта и приемане (Letter of Offer and Acceptance), чрез които Румъния и САЩ ще засилят капацитета за производство в сферата на отбраната.

Посолството на САЩ в Букурещ приветства подписването на писмата като "съществена“ първа стъпка в развитието на вътрешния производствен капацитет на Румъния, допълва агенция Аджерпрес, като цитира прессъобщение на американското посолство.

"Успешното осъществяване на този тип проекти за съвместно производство изгражда капацитет в целия регион и укрепва нашето двустранно стратегическо партньорство. Това съвместно производство ще осигури веригата за доставки за НАТО, САЩ и Румъния, което ще направи Америка и нашите съюзници по-сигурни“, е заявил американският шарже д'афер Майкъл Дикерсън, цитиран в прессъобщението.

Румънският министър на икономиката Богдан Иван е посочил в изявление, че "чрез тези проекти за съвместно производство на боеприпаси по стандартите на НАТО ние увеличаваме силата на румънската отбранителна промишленост“.

"Румъния и САЩ споделят общи ценности и принципи. С реализирането на Европейския център за върхови постижения на НАТО в областта на боеприпасите ще засилим позицията на Румъния като стълб на сигурността и доставчик на стратегически способности в региона. Въз основа на това икономическо и военно партньорство със Съединените щати ще можем да развием както производство, така и способности за изпитване, хомологация и квалификация“, е заявил министърът, цитиран от Аджерпрес.

Писмата-искания включват потенциално съвместно производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и 120-милиметрови танкови боеприпаси по стандартите на НАТО. Тези проекти се подкрепят от заем за чуждестранно военно финансиране в размер на 920 млн. долара, предоставен през септември 2024 г. от Държавния департамент на САЩ, отбелязва Аджерпрес, цитирана от БТА.