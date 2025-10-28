Румъния изпраща в чужбина, а България приема отвън пациенти с тежки изгаряния

Десет години след пожара в нощния клуб "Колектив" в Букурещ на 30 октомври 2015 година, при който загинаха 65 души, а близо 200 бяха ранени, Румъния все още не разполага с центрове за лечение на тежки изгаряния и изпраща пациенти за лечение в чужбина. България от години има добре развита школа в лечението на изгаряния и това я нарежда сред европейските държави, които освен че обезпечават нуждите на собствените си граждани, е в състояние да окаже помощ и да приеме пострадали от чужбина. Пресен пример за това е пожарът в нощния клуб "Пулс“ в Кочани, Северна Македония, след който България прие за лечение общо 14 пострадали, като 8 от най-тежко ранените, включително три деца, бяха настанени в "Пирогов". Пострадалите от Кочани претърпяха над 30 големи по обем, сложни и тежки операции и няколкостотин по-леки операции, а стотици хора от България и Северна Македония дариха кръв, за да помогнат за възстановяването им.

Около 3500 души с изгаряния се лекуват в "Пирогов" годишно

Именно Клиниката по изгаряния и пластична хирургия на университетската болница за спешна медицинска помощ "Пирогов" поема най-тежките изгаряния, причинени от експлозии, производствени аварии, пътнотранспортни произшествия и битови инциденти от цяла България. В страната има още две клиники за лечение на изгаряния – във Военна болница във Варна и в университетската болница "Свети Георги" в Пловдив.

Средно годишно през Клиниката по изгаряния на "Пирогов" преминават около 3200- 3500 пациенти, без амбулаторно преминалите. Около 950 от тях са деца. Около 35% са тежките случаи, които включват изгаряния над 20% от телесната повърхност и големи следтравматични дефекти. В другите две клиники във Варна и Пловдив пациентите са почти наполовина поради по-малката леглова база.

Газови котлони и опасни експерименти от деца пращат в болница

"Допреди 3 години водещи бяха изгарянията от гореща вода и горещи течности. Широкото използване на газови котлони промени този модел и сега водещи при възрастни пациенти са пламъковите изгаряния. При децата основен модел са попарванията и горещите течности. Новите модели на изгаряния при тях са свързани с широкото използване на интернет и социалните мрежи от деца над 10 години (тик-ток) и експериментиране с различни опасни вещества върху тялото. Използване на райски газ, силиконово лепило, лед и сол и други водят до дълбоки увреждания с трайни белези", разказа пред Mediapool проф. Мая Аргирова, началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в "Пирогов".

По думите ѝ училищните програми по готварство са много опасни за децата и трябва да се премахнат от учебните програми. "Имаме няколко деца с опасни изгаряния от час по трудово обучение", посочи тя. Естественото любопитство на децата и добрата ориентация в интернет води до опасно подражание на експерименти като "лед и сол", използването на запалими течности и др., коментира още Аргирова.

Възстановяването може да продължи година

Продължителността на лечението на големите изгаряния зависи от засегнатата площ и дълбочина. "При адекватно лечение е около 3-4 седмици. След това започва период на възстановяване, който може да продължи до 8 месеца или година. При децата в процеса на растежа този процес е по-сложен и изисква чести реконструктивни операции. Адаптацията, особено при изгаряния над 40%, е бавна и изисква много грижи. Почти винаги един член от семейството е ангажиран да помага в грижите по възстановяването на пострадалия. Това са много средства на обществото и семейството", посочи Аргирова.

Вече спасяват пациенти с до 75-80% изгаряния

Тя обясни, че с риск за живота са всички изгаряния над 30% от телесната повърхност. Това зависи от възрастта, локализацията, наличие на инхалационна травма и състоянието на пострадалите преди травмата.

"Съвременните възможности за лечение увеличиха значително границите за оцеляване на пострадали с големи изгаряния и изгаряния до 75-80% са спасяеми.

Мога с гордост да кажа, че нямаме починали деца от 8 години. В последните 3 години имаме спасени 2 деца с дълбоки пламъкови изгаряния между 60 и 70 % и са с много добра социална адаптация. Инцидентите са резултат на домашно насилие и лоши грижи за децата", разказа Аргирова.

По думите ѝ почти при всички пациенти с над 30% изгаряния се развиват клинични и параклинични белези за обща и локална инфекция. Спазват се всички мерки за инфекциозен контрол за профилактика на антибиотичната резистентност. "Лечението е с локални антисептици и антибиотици венозно по протокол. Антибиотичната политика на клиниката и болницата се спазват стриктно и се контролират", заяви Аргирова.

В клиниката има млади лекари и потенциал за надграждане

Тя обясни, че в лечението на пациенти с изгаряния участва мултидисциплинарен екип - реаниматори, анестезиолози, пластични хирурзи, педиатри, интернисти и психолози.

"В клиниката лекарите са предимно млади. Интересът към специалността е голям, но за съжаление са малко лекарите, които се интересуват тясно от изгаряния и лечение на рани. Мисля, че имаме бъдещ потенциал в кадрови план да се продължат традициите и да се надгражда", каза Аргирова.

Тя посочи, че клиниката е обезпечена с всички основни средства за лечение на пострадали от изгаряния, включително апаратура. "Това, което ни липсва са съвременни кожни заместители, които по обективни причини не могат все още да се доставят. Надявам се това да се случи в следващите години. Имаме много добри наши протоколи за оперативно лечение със съществуващите средства и засега се справяме много добре", заяви тя.

Според нея високото ниво на клиниката се дължи на много добра подготовка, приемственост, поддържане на съвременно научно ниво на лекарите и добро финансиране.

Румъния праща лекари на обучение в Белгия

Непосредствено след пожара в нощния клуб "Колектив" в Букурещ през 2015 румънските власти обявиха, че "разполагат с всичко необходимо за лечение на ранените“, но ситуацията в болницата се оказа различна. Няколко дни по-късно след като броят на жертвите се увеличи властите признаха, че нямат подходящи условия и започнаха да прехвърлят пациентите да се лекуват в болници в чужбина – в Нидерландия, Белгия, Израел, Австрия, Норвегия, Швеция, Обединеното кралство.

Десет години по-късно Румъния все още няма център за лечение на пациенти с тежки изгаряния. Отделенията за изгаряния в румънските болници могат да лекуват само пациенти с изгаряния със средна сложност и страната продължава да изпраща пациенти с много сериозни изгаряния към болници в други страни.

При друг тежък инцидент – експлозия в газстанция в община Креведия, Южна Румъния, на 26 август 2023 г. загинаха шест души, а над 50 бяха ранени. Тогава отново Румъния изпрати пострадали с изгаряния за лечение в болници в чужбина.

През април 2025 г. тогавашният премиер Марчел Чолаку обяви, че след трагедиите в страната с министъра на здравеопазването Александру Рафила са посетили болницата за тежки изгаряния в Белгия и започват да изпращат лекари на специализация, които ще работят в Центъра за тежки изгаряния в Тимишоара.

Чолаку отбеляза, че дори и в чужбина капацитетът на отделенията за тежки изгаряния е малък – от порядъка на десет легла, затова Румъния се нуждае от три центъра за лечение на изгаряния в Тимишоара, Търгу Муреш и Букурещ. Най-напреднало е строителството на центъра в Тимишоара. Срокът за приключване на строителните работи бе удължен до 2026 г., а междувременно са започнали процедурите по закупуване на оборудване.

В Хърватия отглеждат кожа в лабораторни условия

Хърватия разполага със звена за лечение на тежки изгаряния и също понякога приема хора с изгаряния от други страни за лечение, например след трагедията в Кочани, когато 5 пациенти а били лекувани там.

Най-тежките случаи се лекуват предимно в Клиничния болничен център "Сестри на милосърдието" в Загреб, който има отделение за изгаряния в своята травматологична клиника. Също така болницата разполага с тъканна банка, в която се отглежда кожа. Към тази мярка Хърватия пристъпва след трагедията в Корнати през 2007 г., когато 12 пожарникари загинаха при пожар, а един получи тежки изгаряния.

Деца с изгаряния и тежки изгаряния се лекуват също в Детската болница в Загреб. През годината приблизително 400 деца с изгаряния преминават през спешните и специализираните амбулаторни звена на клиниката, от които около осемдесет се лекуват стационарно. Успешно лекуват дори най-обширните изгаряния, които изискват присаждането на кожа, използването на кератиноцитни култури, отглеждани в лабораторни условия или изкуствена кожа.

Други по-големи болници също имат възможности за лечение на пострадали при изгаряния, обикновено в травматологични отделения или в отделения по реконструктивна и естетична хирургия. Например болницата в Сплит има отделение по пластична, реконструктивна и естетична хирургия и изгаряния в рамките на своята травматологична клиника.

В Гърция 2000 души стават жертва на изгаряния всяка година

Въпреки че в гръцката здравна система има четири отделения за изгаряния, те все още се нуждаят от по-добра организация и персонал. Две от най-големите болници в страната обработват по-голямата част от случаите: Многопрофилната болница "Г. Гениматас" в Атина, която разполага с отделение за изгаряния, и Многопрофилната болница "Г. Папаниколау" в Солун, която разполага с отделение за интензивно лечение на изгаряния за възрастни.

Една от най-големите трагедии, случили се в Гърция, беше опустошителният пожар в района на Мати в Източна Атика през юли 2018 г., при който загинаха 104 души и бяха ранени десетки. От загиналите 17 починаха от изгарянията си в болница през следващите дни. Около 60 души оцеляха с тежки изгаряния, обхващащи повече от 35% от телесната им повърхност.

През 2021 г. двама жители на Мати - Марина Карида и Алексис Андронопулос - основават SALVIA (Организация за изгаряния и жертви на изгаряния). Чрез действията си те допринасят за създаването на национален регистър на жертвите на изгаряния.

Смята се, че в страната има приблизително 2000 жертви на изгаряния всяка година, 700–800 от които са хоспитализирани в тежко състояние. Въпреки това, през последните 10 години не са публикувани пълни национални данни за смъртните случаи и нараняванията от изгаряния.

Според SALVIA, в Гърция всяка година има 25 000 градски пожара, които водят до един смъртен случай на всеки пет дни.

В процес на разработка е Национален план за лечение на изгаряния, по който се работи от 16 декември 2023 г., но все още не е представен.

Гърция също приема пациенти с изгаряния от други страни, като най-пресният пример отново е от Кочани, Северна Македония. През март 2025 г. общо 12 пострадали при пожара в Кочани са били прехвърлени в Гърция (пет в болница "Папаниколау", четири в Солун и седем в болници 401 и 251 в Атина.

В Италия 80% от леглата за пациенти с изгаряния са винаги заети

Италиански пациенти обикновено не се прехвърлят в болници в чужбина за лечение на тежки изгаряния. Напротив, чуждестранни пациенти понякога се лекуват в италиански болници, като са известни такива случаи на пациенти от Украйна и Албания.

Италия разчита на 17 болници с отделения, специализирани в лечението на тежки изгаряния, които функционират като регионални центрове за съответните райони (с 4-6 милиона души всеки). Тези болници са сравнително равномерно разпределени в страната, обхващайки всички най-населени градове и региони: от север на юг такива болници се намират в Торино, Генуа, Милано, Верона, Падуа, Парма, Чезена, Флоренция (само за деца), Пиза, Рим, Неапол (2 болници, 1 само за деца), Бари, Бриндизи, Катания, Палермо и Сасари.

Тези 17 болници разполагат с общо 162 легла за пациенти с тежки изгаряния, 149 за възрастни и 13 за деца. Болниците с най-много легла са Катания (16), Палермо (16), Рим (14) и Неапол (13). Болниците, лекуващи най-много пациенти по данни за 2019 г. са Милано (178), Палермо (156) и Неапол (153).

Смъртността на пациентите, засегнати от изгаряния, е 5.3%. През 2019 г. 3581 пациенти са хоспитализирани с изгаряния, 1923 от които с тежки изгаряния; 1600 от тях са лекувани в специализираните регионални центрове. 44% от пациентите са с изгаряния на повече от 20% от телесната повърхност.

Според президента Италианско дружество за изгаряния 80% от леглата в специализираните болнични отделения са винаги пълни.

Според симулация, проведена от дружеството през 2022 г., ако голям инцидент доведе до 35 души с тежки изгаряния, само 6 легла в отделения за интензивно лечение в специализирани болнични звена биха били незабавно на разположение за тях в цяла Италия, плюс 24 легла в полуинтензивни отделения. Освен това, Италия в момента няма специфичен план за действие при големи аварийни ситуации при масови бедствия, включващи тежки изгаряния.

Най-тежкото бедствие, включващо пациенти с тежки изгаряния през последните десетилетия в Италия, е пожарът на жп гарата Виареджо през 2009 г., когато товарен влак, превозващ пропан-бутан, дерайлира и се запали. 11 души загинаха при пожара, а 20 починаха по-късно поради тежки изгаряния.

В Италия няма специална магистърска или обучителна програма за лекари, които желаят да се специализират специално в изгаряния. Обучението се провежда директно в оперативните звена. Закон от 1988 г. постановява, че на всеки 8 легла трябва да има 12 лекари и 24 медицински сестри.

Испания разчита на 7 центъра за тежки изгаряния

В Испания се регистрират над 1300 хоспитализации поради изгаряния всяка година - между 3 и 4 на ден - и около 20% от тези, които отиват в спешното отделение по тази причина, в крайна сметка биват приети. От тези хоспитализации между 50 и 80 пациенти умират в болницата всяка година, в зависимост от годината, със средно 59 смъртни случая годишно.

Испания разполага с референтни центрове, услуги и звена в рамките на Националната здравна система. Що се отнася до пациентите с критични изгаряния има седем специализирани центъра за лечение - болница "Вал д'Хеброн“ (Каталуния), болничен комплекс "Вирхен дел Росио" (Андалусия), университетска болница "Гетафе" и университетска болница "Ла Пас" (Мадрид), университетски болничен комплекс "Ла Коруня" (Галисия), университетска болница "Ла Фе" (община Валенсия) и университетска болница "Мигел Сервет" (Арагон). Има и други болници, като например университетската болница "Крусес“, болница "Аликанте“ и болница "Рио Хортега", които разполагат със специализирани отделения за изгаряния.

Центърът по изгаряния във Виена със собствен спешен телефон

В Австрия най-важното лечебно заведение при изгаряния е Центърът за тежки изгаряния към Виенската многопрофилна болница, ​​една от най-големите болници в Европа и най-голямата болница в Австрия. Той разполага с отделение за интензивно лечение с шест легла. Това е единственото специализирано заведение от този вид в страната и има собствен телефонен номер за спешни случаи.

Иначе има множество отделения за хирургия при изгаряния в болници в повечето провинции, особено в Грац и Инсбрук.

Австрия не изпраща свои пациенти за лечение в чужбина и също като България при за лечение ранени след пожара в Северна Македония. Шест тежко ранените в Кочани бяха лекувани във Виена и Грац.

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили: Мартина Бозукова, Mediapool.bg (България); Marina Kelava, H-alter (Хърватия), Kostas Zafeiropoulos, Efsyn (Гърция), Kim Son Hoang, Der Standard (Австрия); Laura Camacho (El Confidencial, Испания), HotNews (Румъния), Lorenzo Ferrari, OBCT (Италия).