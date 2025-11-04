 Прескочи към основното съдържание
Румъния купи 18 изтребителя F-16 за 1 евро. Проблемите в България продължават

Никола Лалов 24 коментара
Изтребители F-16, сн. МО
Румънското министерство на националната отбрана купи 18 изтребителя F-16 Fighting Falcon от Нидерландия на символичната цена от 1 евро.
 
Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну уточни, че машините ще бъдат използвани само за тренировки и обучение.
 
"Това е важна стъпка за развитието на европейския тренировъчен център за F-16 във Фетещ, който стана регионален център за обучение на пилоти от страните членки на НАТО и от партньорски държави. Осемнадесетте самолета ще бъдат използвани изключително за тренировка и обучение, като част от местата в програмата са запазени за обучението на украински пилоти. Придобиването стана на символична цена от 1 евро. Това е интелигентна инвестиция в обучение, в сътрудничество и в бъдещето", написа Мощяну във Фейсбук.
 
По думите му проектът отразява доверието на нидерландските партньори и признанието за професионализма на румънските военновъздушни сили. 
 
"Румъния продължава да инвестира в отбрана, в здрави партньорства и в добре обучени хора. F-16 означава сигурност, сътрудничество и една стъпка по-близо до следващия етап: интегрирането на самолетите F-35 в румънските военновъздушни сили", заяви румънският министър на отбраната, цитиран от БТА. 
 
Румъния избра друга стратегия за разлика от България. Тя предпочете първо да придобие изтребители F-16 втора ръка на по-ниска цена, след което да премине на F-35. 
 
Със серия договор Румъния придоби от Португалия и Норвегия около 50 машини. 
 

България обаче купи за общо около 5 млрд. лева общо 16 изтребители F-16. 
 
Oколо проектa има много сериозни предизвикателства и докато новите изтребители не бъдат усвоени, ВВС разчитат само на старите съветски машини MиГ 29, за да пазят въздушното ни пространство.
 
Според последната официална информация България има само двама готови пилота за F-16.
 
По двата договора със САЩ България ще обучи 32 пилоти. Процесът се движи бавно, като не всички изпратени от България пилоти минаха успешно обучението. 
 
Румъния се превръща в регионален хъб за обучението на пилоти за F-16, но засега България се движи по договора със САЩ.
 
До края на годината у нас трябва да пристигнат всичките 8 F-16 по първия договор със САЩ, но усвояването на машините се бави, включително заради технически проблеми. 

24 коментара

  1. valentina neumova
    #24
    Отговор на коментар #22

    какво искаш да кажеш, не се разбира от езика ти на ленинградско тъпо го-ве-до бот

  2. Sion
    #23
    Отговор на коментар #10

    Ммм, трудна работа , при положение че нито летят/ щото няма пилоти/ , нито се обслужват от българи.Пък и говорим за софтуерни проблеми плюс такива с горивната система, които не могат да бъдат оправени месеци наред. Ако сме ги купили за снимки , да бяха поръчали макети по $10 000 парчето.

  3. F16
    #22

    скрий се бе животно, таково да не ти в къщата.

  4. valentina neumova
    #21
    Отговор на коментар #20

    виж си ника бе руско тъпо го-ве-до, български не очаквам да научиш сложен е за тъпи ленинградски ботове

  5. F16
    #20

    за какво амриканско ми говориш, аз имаm българско граждансатво, гледай си работата, и не се занимавай с простотии. От къде са всичките тия прости хора бе? Откъде?

  6. valentina neumova
    #19
    Отговор на коментар #18

    а на теб кое ти е американското бе руски скапан бот, да си вземеш за ник американския самолет, който плюеш денонощно, мислиш че е много трудно да се разпознаят номерата на ленинградски бот.За българския ти да не говорим

  7. F16
    #18

    а вие се имате за имате за българи ли ? кое ви е българското, личната карта? бахти, мразещите хора са това бе . отврат. Чуждоземци, ще казава, някаква тъпчака, кой какво ще прави и къде ще ходи, бе гледай си работата ма

  8. valentina neumova
    #17

    В този център румънците да вземат и български пилоти да обучават, срамота е украинските пилоти да се справят, а българските-не, при положение че България е член на НАТО , а Украйна не е.

  9. valentina neumova
    #16
    Отговор на коментар #14

    хайде стига наши и ваши, като всички знаем, че ти не си българин, така че няма какво да говориш от името на България и да говориш кои са наши и кои са ваши.Заминавай в ленинградските форуми и там поучавай.Твоят български е толкова смешен, много пъти съм те хващал в абсолютни безмислици.Ленинградски бот.

  10. асен
    #15

    некадърни руски агенти – за това всичко се бави!

