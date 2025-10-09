Румъния обеща помощ на Молдова, ако бъде нападната от Русия

Румъния би могла да помогне на Република Молдова, ако тя бъде нападната от Русия, на базата на закон, който защитава румънските граждани, заяви началникът на Генералния щаб на отбраната Георгица Влад, цитиран от телевизия Диджи 24.

В интервю за Евронюз той посочи, че новият проектозакон за отбраната, който бе одобрен от правителството миналата седмица, е добре дошъл в настоящия контекст и увери гражданите, че Румъния е подготвена да устои и дори да окаже подкрепа и на Република Молдова при необходимост.

"Румънската армия помага на Република Молдова и на армията на Република Молдова, за да развие съответния отбранителен капацитет. Имаме много програми за съвместно обучение. Имаме много програми за развитие на способностите, предлагаме помощ на армията на Република Молдова (...) Румъния продължава да бъде верен съюзник на Република Молдова, имаме стратегическо партньорство и ще помогнем с абсолютно всичко на Република Молдова в случай на атака", отбеляза началникът на Генералния щаб.

На въпрос дали Румъния би се намесила в подкрепа на Молдова при евентуално нападение срещу нея от друга държава, включително Русия, Георгица Влад отговори: "В голяма степен - да".

"Не забравяйте, че имаме закон, чрез който румънската държава в случай на конфликт трябва да осигури помощ на румънските граждани, намиращи се извън националните граници. Румъния има политическите, военните и други инструменти, за да окаже подкрепа на Молдова и особено на румънските граждани в Република Молдова", подчерта той, цитиран от БТА.

Началникът на румънската армия посочи още в интервюто, че е убеден, че руснаците няма да атакуват, но отбеляза, че хибридната война, към която прибягва Москва, трябва да бъде елиминирана.

Според данни, оповестени от молдовския президент Мая Санду през май 2024 г., един милион граждани на Република Молдова имат и румънско гражданство, напомня Диджи 24.

Сайтът Зиаре посочва, че според един член от новия проектозакон за отбраната, който бе одобрен в началото този месец от правителството, президентът на Румъния може да разпореди участие на военни и невоенни сили извън територията на румънската държава, за да защитят румънските граждани, които се намират в опасност в чужбина, включително в случай на въоръжени конфликти.

Също така парламентът може да одобри участие на военни сили на територията на румънската държава или извън нея за противодействие на хибридните заплахи по предложение на президента след консултация с Върховния съвет за национална отбрана.

По думите на министъра на отбраната Йонуц Мощяну подобна хибридна заплаха може да бъде например атака срещу енергийната инфраструктура, която би представлявала заплаха за сигурността на страната.