Румъния: Русия руши сигурността в Черно море

Румъния остро осъди навлизането на руски дрон във въздушното ѝ пространство по време на атака срещу съседна Украйна ден по-рано, заявявайки, че действията на Москва представляват „ново предизвикателство“ за сигурността в Черно море.

„Като държава-членка на НАТО, Румъния категорично осъжда безотговорните действия на Руската федерация и подчертава, че те представляват ново предизвикателство за регионалната сигурност и стабилност в района на Черно море,“ се казва в изявление на Министерството на отбраната. В него се добавя още, че „подобни инциденти показват липсата на уважение на Руската федерация към международното право.“

Руски дрон е нахлул във въздушното пространство на Румъния, държава членка на НАТО, съобщи снощи Министерството на отбраната на страната. Инцидентът е станал в събота вечерта близо до град Килия Веке в Източна Румъния, близо до границата с Одеска област на Украйна, по време на руски удари по украинската инфраструктура на Дунав.

Два изтребителя F-16 са били издигнати в небето от 86-та авиобаза Фетещ, за да прехванат нарушителя на въздушното пространство, се казва в изявление на министерството. По-късно към тях са се присъединили два изтребителя Eurofighter, които участват в мисията на Германия за патрулиране на въздушното пространство на Румъния.

Румънските военни отбелязват, че изтребителите са „придружавали“ дрона и са го наблюдавали на около 20 км от Килия Веке, след което „радарна връзка е била загубена“. Какво се е случило с дрона след това, все още не е известно.

„Дронът не е летял над населени места и не е представлявал непосредствена заплаха за цивилното население. Ситуацията е под контрола на радарните системи на Министерството на националната отбрана и авиацията на място. Групи от специалисти са готови да се разположат и търсят евентуални отломки от БЛА“, съобщиха румънските военни.

Министърът на отбраната Йонут Мотяну от своя страна отбеляза, че пилотите на F-16 „са били близо до свалянето на дрона“, тъй като той е летял много ниско, преди да напусне въздушното пространство на страната към Украйна. Думите му са предадени от Ройтерс. Министърът заяви още в интервю за телевизионния канал Antena 3, че хеликоптери ще изследват района близо до границата с Украйна, за да се опитат да открият отломките от дрона. „Въпреки това, цялата информация към момента показва, че дронът е напуснал въздушното пространство към Украйна“, каза той.

Освен това, в събота, поради заплахата от руски удари с дронове, Полша разположи бойни самолети в небето. Властите затвориха и летището в град Люблин. Всичко това се случи три дни след като полските военни свалиха руски дронове в своето въздушно пространство с подкрепата на съюзниците от НАТО.

Според украинския президент Володимир Зеленски, руският дрон е навлязъл в румънска територия на дълбочина около 10 км и е бил в нейното въздушно пространство около 50 минути. „Руските военни разбират точно къде са насочени техните дронове, колко време могат да прекарат във въздуха. Маршрутите винаги са изчислени. Това не може да е инцидент, грешка или независими действия на някакви нископоставени командири. Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия“, каза той в своя Telegram канал.

Румъния, член на ЕС и НАТО, има 650 км граница с Украйна. От началото на руската инвазия в съседната страна Румъния многократно се е сблъсквала с падането на руски дронове на своя територия.

Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния, предаде ДПА. "Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия".

Поради това са необходими превантивни действия от страна на Запада. Русия трябва да усети последствията, подчерта Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.

Той отново призова за санкции и мита срещу руската търговия, но каза, че е необходимо също да се създаде обща система за сигурност.

"Не чакайте десетки "Шахеди" и балистични ракети, за да вземете окончателно решение", призова Зеленски, обръщайки се към европейците.

Украинският президент вече засегна въпроса за санкциите във вечерното си видеообръщение. Той заяви, че е необходимо да се намали търговията с руски петрол, за да се сведе до минимум способността на Русия да води война.

В този контекст Зеленски приветства предложението на Тръмп за общи действия срещу Русия.

"Призовавам всички партньори да престанат да търсят извинения да не въвеждат тази или онази санкция, призовавам всички тях: Европа, САЩ, страните от Г-7 и Г-20", заяви той.