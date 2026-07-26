Румънски изтребител свали дрон във въздушното пространство на страната за трети пореден ден

Румънски изтребител Ф-16 свали дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на Румъния, съобщи днес Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.
Това е третият подобен случай за последните три дни.
"Дронът беше свален безопасно на 12 километра североизточно от Сулина, в националното въздушно пространство над териториалните води“, се казва в изявление на Министерството.
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3 коментара
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румънските пилоти на Ф16-ките редовно тренират по реални руски мишени и . . . не пропущат ;-)
Глупости. Това са укропски провокации
Руските амбриажи са добили вредни идеи пак.