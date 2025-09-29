Румънският надзор забрани на "ДаллБогг" да сключва застраховки в страната

Румънският финансов надзор (ASF) забрани на най-голямата българска компания в общото застраховане – "ДаллБогг Живот и здраве" (DallBogg), да сключва нови застраховки в страната и след 1 октомври. Това съобщи ASF в понеделник вечерта, цитиран от румънските медии. За втори пореден път в последните месеци българската Комисия за финансов надзор премълчава ключова новина за сектора.

С решението на ASF втори български голям застраховател се налага практически да излезе от румънския пазар, след като през 2023 г. надзорът отне лиценза на "Евроинс Румъния", който впоследствие фалира.

Преди три месеца КФН временно забрани на застрахователната компания от групата на "Търговска лига" - "ДаллБогг: Живот и здраве", да сключва застраховки извън България. Мярката, която включва и задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", влезе в сила от 1 юли и бе обявено, че ще действа за срок от три месеца - тоест до вторник, 30 септември. Сега очевидно Румъния продължава мярката безсрочно за своя пазар, защото тя ще важи и след 1 октомври.

От КФН до момента не са дали никаква информация по въпроса.

Същото се случи и преди около три месеца, когато румънският и полският надзор обявиха преди КФН наложените на "ДаллБогг" ограничения. Впоследствие застрахователната компания се впусна в кампания от словесни нападки срещу висши служители на КФН, които обвини в "пъклен заговор", конспирации, "регулаторен диктат" и "ценови картел".

До момента по новия тежък скандал в застраховането няма никакви политически реакции, нито пък парламентарен контрол.

"През периода на временното спиране, ASF инициира и проведе, съвместно с българския надзорен орган и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), съвместен задълбочен контрол на дейността на компанията DallBogg на румънския пазар. Заключенията от този контрол, корелирани с анализа на поведението на компанията през 2025 г., обосноваха решението на ASF да забрани сключването на нови застрахователни договори, считано от 1 октомври 2025 г.", съобщи ASF в понеделник.

В съобщението се допълва, че компанията "ДаллБогг" "все още е задължена да спазва приложимите законови разпоредби относно защитата на общия интерес ("разпоредби за общото благо"), в съответствие с европейската и националната регулаторна рамка".

"С това решение ASF потвърждава ангажимента си да осигури правилното функциониране на румънския застрахователен пазар и да защити правата на потребителите на финансови услуги", допълва регулаторът. Той е публикувал инструктции за правата на клиентите на компанията в Румъния.

Mediapool изпрати въпроси и до "ДаллБогг" за позицията на компанията.