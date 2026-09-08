Румен Радев: ГЕРБ преди имаше кандидати за всичко. Времената се промениха

"ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко – местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха". Това заяви премиерът Румен Радев по отношение на решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори на 25 октомври.
В допълнение Румен Радев каза още, че не иска да се бърка в "кухнята на ГЕРБ" и "това си е тяхно решение".
Премиерът коментира темата в село Царацово, след като направи официална първа копка на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи.
Партията на Румен Радев "Прогресивна България" застана зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Тя обаче ще бъде издигната от инициативен комитет, който трябва бъде обявен днес. Кандидат за вицепрезидент е директорът на държавната Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев.
Другият основен кандидат за президент - бившият служебен премиер Андрей Гюров, също ще бъде издигнат от инициативен комитет. Зад неговата кандидатура застават "Продължаваме промяната" и "Демократична България".
Без промени в правителството засега
Иначе във вторник Румен Радев отрече слухове за предстоящи промени в правителството.
"Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин", каза премиерът. И добави, че "всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали".
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12 коментара
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Абе то ако Бойковата прегръдка е като на Делян, гушването с Илияна от негова страна може и да е далавера за Гюровците ;-)
Бойко Велики няма какво да се състезава с някаква си ТВ мисирка и някакъв си БТА мисир! Няма да говорим въобще за сламени мазни шарлатани! ;)
Тук се получи странна ситуация. Безброй постове в които се обяснява колко вреден е Борисов,и тук там някой в който се споменава Гюров/като изключим фекалните/. Почти няма пост в който се споменава Йотова. Ами вие сте в един глас с Радев,и той гледам се изцепил,че герб нямало кандидат. Не мога да схвана само аз ли подкрепям Гюров?
Това, че ГЕРБ нямат кандидат е вторичен въпрос... Първият въпрос е, каква е позицията на Тиквата?... След "НЯМА ДА ДАДЕМ непоискана подкрепа" и "избирателите на ГЕРБ НЯМА да гласуват за Гюров" - каква му е позицията към Йотовата?.. Нали уж биха тъпана "олеле комунистите идват, олеле решетников..."..е?, Гюров ли му е проблема?.. Що не го каже за Йотовата?... Щото знае, че Чорапа вече държи сопата, май...
ГЕРБ няма кандидат за президент. Не е ли Йотова основния противник на Гюров?
РЕШЕТНИКОВИЯТ СЕ Е УХИЛИЛ КАТО БЕЗЗЪБА ЗЛОБНА БАБА, хич не му харесва, че ГЕРБ не издигна кандидат, защото това е отлична възможност за Гюров.Гледайте днес кой злобее и веднага ще разберете кой кой е - като долната БОЛНА вмирисана риба к а Я.Гнус
Времената изобщо не са се променили – просто маските паднаха. Борисов, и Радев следват геополитическия дневен ред на Кремъл, в ролите на тайния и явния проводник на руските интереси.Докато Борисов действа стратегически като истинския троянски кон на Путин, радев изпълнява ролята на шумно селско магаре.
Румен Радев преди знаеше всичко, а сега времената се промениха?!