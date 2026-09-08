Румен Радев: ГЕРБ преди имаше кандидати за всичко. Времената се промениха

"ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко – местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха". Това заяви премиерът Румен Радев по отношение на решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори на 25 октомври.

В допълнение Румен Радев каза още, че не иска да се бърка в "кухнята на ГЕРБ" и "това си е тяхно решение".

Премиерът коментира темата в село Царацово, след като направи официална първа копка на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи.

Партията на Румен Радев "Прогресивна България" застана зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Тя обаче ще бъде издигната от инициативен комитет, който трябва бъде обявен днес. Кандидат за вицепрезидент е директорът на държавната Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев.

Другият основен кандидат за президент - бившият служебен премиер Андрей Гюров, също ще бъде издигнат от инициативен комитет. Зад неговата кандидатура застават "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Без промени в правителството засега

Иначе във вторник Румен Радев отрече слухове за предстоящи промени в правителството.

"Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин", каза премиерът. И добави, че "всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали".