Румен Радев назначи български посланици в три страни

Президентът Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Във вторник указите бяха публикувани „Държавен вестник“.

Наталия Евгениева Узунова е новият посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова ще заема поста в Нидерландия, а Георги Петров Воденски в Казахстан.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

В края на август Радев заяви, че посланиците са съгласувани “пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от негова страна, защото продължава да предложенията на правителството за ключови столици като Вашингтон.

“Искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма, а тя вече клони в такава, заяви тогава държавният глава.

На следващия ден премиерът Росен Желязков заяви, че кабинетът ще предложи посланици и ще ги съгласува с президента.

“По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди правителството да направи своите предложения. Това има една цел - да се синхронизират вижданията на президент и правителство по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците”, каза Желязков. По думите му правителството отдавна е изпратило имената в президентската институция.