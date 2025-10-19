Румен Радев посрещна унгарския президент с личния си автомобил

Президентът Румен Радев посрещна в неделя в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство. Българският държавен глава пристигна с личния си автомобил в родопския град, заедно със съпругата си Десислава Радева.

Преди няколко дни, по повод промените в закона за Националната служба за охрана (НСО), според които службата вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента, Радев обеща да е солидарен с администрацията си и да пътува със своя личен автомобил.

Двамата президенти влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

В програмата беше включено също посещение на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", където трябваше да бъде открита изложба и да се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.