Румен Радев посрещна унгарския президент с личния си автомобил

Президентът Румен Радев посрещна в неделя в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство. Българският държавен глава пристигна с личния си автомобил в родопския град, заедно със съпругата си Десислава Радева.
Преди няколко дни, по повод промените в закона за Националната служба за охрана (НСО), според които службата вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента, Радев обеща да е солидарен с администрацията си и да пътува със своя личен автомобил.
Двамата президенти влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.
В програмата беше включено също посещение на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", където трябваше да бъде открита изложба и да се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.
10 коментара
Шкодата е на жената на Радев.
Жалко, колелото толкова много му отиваше..
Ласло Наги сигурно се обръща в гроба. Особено ако са обсъдили влизането в рублевата зона или "как да крадем през БОТАШ":) ПП-а рундю ще врътне ли 2-3 коремни? Или лицеви?
Ами ПП - та купете му на "това е моят президент" Велосипед "тандем! От "кеша" на Асенчо или 6-те % на Барбутов!
Ако е ирония-много добре! Ако не е, #4 даже се усъмни, много си зле!
Мислех, че има Лада, пък той с бишкода. Що така?
Я изчезвай от форума, путинско грацало!
Плешива Путинска маймуна
" Много съм ви благодарен,че не се сърдште за Южен поток. Големият брат е винаги голям и винаги прощава " хлипаше Банканскят михлюз в Мацква.....
С Вас сме, г-н преZидент! Преструваме се, че се отвращаваме от Вас, защото се срамуваме от провала на предците ни при строежа на социализма и комунизма, но всъщност Ви обожаваме от торса до популизма! Ако се престрашите да направите партия, заклеваме се, ще Ви изберем, г-н преZидент, за министър-председател, а вицепреZидента Йотова – за преZидент! Вие и само Вие сте нашият лидер, ние сме Вашият верен политически проект! Да живей българо-унгарското приятелство и Бог да пази руския мир и мястото на България и Унгария в него!