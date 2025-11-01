Румен Радев се разграничи от Движение "Трети март"

Президентът Румен Радев се разграничи в събота от всички съществуващи политически и граждански движения, за които се спекулира, че ще станат основа на неговата бъдеща политическа партия, включително Движение "Трети март"
"Движение "Трети март", движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия", каза Радев в отговор на въпрос коя ще бъде неговата партия.
Движението "Трети март" беше създадено в началото на септември 2023 г. дни след като то бешеанонсирано на 3 март в реч на президента Румен Радев на Шипка по време на миналогодишното честване на празника.
В него влязоха много от близките до президента леви политици и хора, които участваха във властта по време на няколкото служебни правителства, формирани от Радев. Очакването беше това движение да стане основата на бъдещия политически проект на президента, но той реши да не участва с партиен проект на изборите през октовмри, 2024 година.
Весела Лечева дори беше запазила и марка "Политическа партия Трети март" (ПП З-ти март)в Патентното ведомство.
В събота президентът Радев присъства на заупокойната панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища. Той критикува държавния бюджет, но одобри решението за спиране на износа на дизел и керосин.
Президентът каза, че спирането на износа е необходима превантивна мярка, която е закъсняла.
"Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия", каза той
Румен Радев изрази тревога от извършената ротация на председателя на Народното събрание тази седмица.
"Политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието. Издевателството над Конституцията започнаха със злополучната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен "домова книга", за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. Сега, вече всяко назначение начело на Народното събрание, преди всичко попълване на тази "домова книга" с потенциални бъдещи служебни премиери", каза той
За престоя на Наталия Киселова начело на Народното събрание президентът коментира, че той ще се запомни най-вече с това, че тя е отказала разгледаждането на неговото предложение за референдум. Според Радев това е било грубо показване на закона.
Вие сте в конкуренция с Дто, кой повече мангусти ще купи, боклуци прости и некадърни.
Простите крадливи гербер@сти много ги е страх от Рундьо, и двамата дебелаци се наааакаха и подвиха опашки. Не е лесно да си прост.
"Иво Мирчев: Не сме в конкуренция с президента" ;)
Мазен, нали си знаеш, че именно русофилистиците сте баш шарлатани?
Горките шарлатани! Родиха се под юмручето на русофилистика Рундьо, коленичиха му и крещяха: Ти си нашият президент! А русофилистикът крещеше: Мутри вън! И всички вкупом се ужасяваха от доктора на науките Бойко Велики! Бащата осъзна, че децата му са глупаци и ги нарече шарлатани. А те, децата му, след като гласуваха за него го зарязаха и се отрекоха. Но нещастието никога не идва само - сега към кошмарът им Бойко Велики идва и Прасчо Магнитски! ...... Горките шарлатани! ;)
Жълто-кафявата шарлатанска mediapool са атеисти! Християнството им е голяма досада! ;)
Альоу-у-у, MediapooP! Днес не е ли Денят на Народните Будители?! Не се ли опитвахте и вие да минете за такива? (ха-ха-ха) +++++ Да е честит този светъл празник на всички, които се опитват да донесат макар и малко светлина, на това mъпo племе. Желая им здраве, сили и успех в това свято дело!
Той е от движенията "9 септември" и "7 ноември".
Този русофилистик ни натресе шарлатаните! :(
"Президентът каза, че спирането на износа е необходима превантивна мярка, която е закъсняла." ...... Защото голяма част от износа е предназначена за Украйна. Малка помощ за Русия, но от все сърце.