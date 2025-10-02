Румене, излез! Според Пеевски в президентството сега се прави партия

В президентството в момента се пишат устави и се прави партия, каза пред журналисти лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски.
"Радев прекали. Това не е игра. Това е държава. Той си играе като един политик. Надявам се да спре да използва президентството и офисите, и колите, и всичко за своята партия. И да излиза", призова Пеевски.
Това не е първият път, когато той обвинява Румен Радев, че прави партия – дейност, която е несъвместима с президентския пост.
Пеевски каза, че в момента в президентството се викат хора - "бивши областни управители, военни и полицаи". "Той (Румен Радев – бел.ред.) няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез", възмути се Пеевски.
Към момента тези твърдения не са потвърдени от незавими източници.
Радев отдавна се простивопоставя на Пеевски и призовава за ограничаване на влиянието му в държавата.
"Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител", каза миналата седмица президентът и призова да се изгради "стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски".
Пеевски пък редовно напада Радев и го призовава "да си направи партията" и да влезе официално в политиката.
Въпросът за партия на Радев редовно се повдига от 2021 година насам и самият той периодично го подклажда като публично дава сигнали, че е възможно да се впусне в политиката.
През последните години неофициално се е говорело дори, че е възможно Радев да напусне предсрочно президентския си пост, за да създаде партията си, но и досега това така и не е станало. Краят на мандата му вече приближава и според социолози, докато Радев е политикът с най-висок рейтинг в държавата, той би имал шанс с евнетуалната си партия. Предсрочни парламентарни избори обаче не се очертават. Пеевски обеща сегашното правителство, на което той се обяви за гарант, да изкара пълен четиригодишен мандат.
