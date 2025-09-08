Русе е малък град със зависимости: Адвокат смята, че делото с пребития МВР шеф трябва да се премести

Адвокат Любомир Рангелов смята, че трябва да се помисли дали досъдебното производство за побоя над шефа на русенската полиция Николай Кожухаров не трябва да бъде преместено от Русе в Националната следствена служба. „Защото на местна почва зависимостите и влиянието, особено когато става въпрос за високопоставени хора или в случая за полицейски началник, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват“, коментира той в понеделник пред Нова телевизия.
По случая с пребиването на Кожухаров още от самото начало има изключително противоречива информация. Първо бе обявено, че е правил забележка на тийнеджъри за опасно каране на тратинетки, после станаха дрифтаджии. Първо инцидентът бе обявено, че е станал в 5.30, докато отивал на фитнес, после се оказа, че е постъпил тогава в болницата със счупено ребро, а боят е станал след полунощ в присъствието на семейството му и това на негов съсед. Първо бе обявено, че полицейският шеф бил казал, че е такъв ощ ев саото начало, последната информация е, че това е станало накрая.
Родителите на задържаните четирима тийнеджъри твърдят, че те са били провокирани от изключително аргесивното поведение на Кожухаров и съседа му, който дори бил посегнал на едното момче. Казват още, че на мястото на сбиването била дошла патрулба, била им снела обяснения и ги пуснала.
„Много противоречиви разкази. Очевидно двете страни разказват различни неща. Но прави впечатление, че очевидно общшеството е много разделено. Едните коментари са затежко посегателство и ако е вярна информацията за тежестта на случая, няма значение дали е полицейски шеф или обикновен човек“, коментира и Тихомер Безлов от Центъра за изследване на демокрацията и отбелязва, че така и досега МВР не са изнесли официално хронологията на случая.
„Не знаем значимостта на повода. Началникът на полицията би трябвало да намери начин да не ескалира напрежението и агресията и да подаде сигнал“, смята Рангелов. „Много важно е, че се твърди за записи от камери, които дори да не са ясни за лицево разпознаване, по дрехи и размери на тялото може да се види кой какво е направил. Няма пречка тези записи да са публични, те не са по линия на СРС и няма да навредят на досъдебното производство“, коментира адвокатът.
Относно това дали е трябвало да се вземе кръвна проба за алкохол от пострадалия начелник на МВР в Русе, Рангелов посочи, че не престъпление да пиеш като си пешеходец, „но при такъв конфликт е важно кой в какво състояние на адекватност е, защото има значение за развитието на ситуацията“. Той отбеляза още, че според едната от информациите Кожухаров е отишъл в болницата часове след побоя.
Според адвоката „абсолютно не е вярно“ разсъждението на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, че щом съдът е преценил да остави в ареста арестуваните по случая, това е достатъчно показателно за действията им.
Четиримата задържани младежи са обвинени за изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда.
Твърди се, че 18-годишният Жулиен Кязимов е бил полицейския шеф. Той казва, че е бил провокиран от използвани срещу тях иключително цинични думи от Кожехаров и съседа му, които били много пияни.
В ареста остават и Виктор Иванов на 18 години, който не проявил респект към шефа на МВР, както и Кирил Гочев на 19 години, за когото обвинението твърди, че карал с превишена скорост, а според него колата се е движила с 40 км в час, но просто била шумна. Той също така казва, че е бил ударен от съседа на Кожухаров и това провокиряло яда му.. Под стража е оставен и 15-годишен младеж, макар подобни мерки срещу непълнолетни рядко да се прилагат.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
26 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Общественото мнение е в полза на задържаните. Никой не вярва на милиционерския началник и хората му оплели се в собствените си лъжи.
Бий Ланеца
Кожухаров да не е бил с кожух посред лето? "Тежките" му травми все путкожни и внутренни, доказуеми единствено след дофторска "експертиза". Тайзи 1,5 литра кровь откъде са е изтекла от Комисаря? С извинение, ама, да не би от хемороидите му да са. Хо-хо. Лъжа след ложь, фалш и полицейско чадър-"недоумение". Според менека, като е поозтрезнял сабахлем, начальникот е ришел да мъсти на /иначе тъпо прегрешилите "в защита на личното си пространство"/ младоци. Млогу пари по адвокати ше им требват.
Още, още наливай дрон-"отломки" в кошчето с мазните хартии ;)
Хората дотолкова са станали хора, доколкото са се научили да обичат и разбират другите хора. А това за вас не се отнася.
Ще "съжаляваш" и ще се молиш, като всяка измислена руска квра. Да се научиш да не преценяваш хората така бързо ;)
Медията, ако има елементарни нравствени критерии, за което се съмнявам, нямаше да дава трибуна на примитиви и щеще стриктно да спазва полицата си
Скачай във фурната, пилинце
На зла круша , зъл прът.
Мръсните ченгета - на кюфтета