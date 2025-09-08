Русе е малък град със зависимости: Адвокат смята, че делото с пребития МВР шеф трябва да се премести

Адвокат Любомир Рангелов смята, че трябва да се помисли дали досъдебното производство за побоя над шефа на русенската полиция Николай Кожухаров не трябва да бъде преместено от Русе в Националната следствена служба. „Защото на местна почва зависимостите и влиянието, особено когато става въпрос за високопоставени хора или в случая за полицейски началник, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват“, коментира той в понеделник пред Нова телевизия.

По случая с пребиването на Кожухаров още от самото начало има изключително противоречива информация. Първо бе обявено, че е правил забележка на тийнеджъри за опасно каране на тратинетки, после станаха дрифтаджии. Първо инцидентът бе обявено, че е станал в 5.30, докато отивал на фитнес, после се оказа, че е постъпил тогава в болницата със счупено ребро, а боят е станал след полунощ в присъствието на семейството му и това на негов съсед. Първо бе обявено, че полицейският шеф бил казал, че е такъв ощ ев саото начало, последната информация е, че това е станало накрая.

Родителите на задържаните четирима тийнеджъри твърдят, че те са били провокирани от изключително аргесивното поведение на Кожухаров и съседа му, който дори бил посегнал на едното момче. Казват още, че на мястото на сбиването била дошла патрулба, била им снела обяснения и ги пуснала.

„Много противоречиви разкази. Очевидно двете страни разказват различни неща. Но прави впечатление, че очевидно общшеството е много разделено. Едните коментари са затежко посегателство и ако е вярна информацията за тежестта на случая, няма значение дали е полицейски шеф или обикновен човек“, коментира и Тихомер Безлов от Центъра за изследване на демокрацията и отбелязва, че така и досега МВР не са изнесли официално хронологията на случая.

„Не знаем значимостта на повода. Началникът на полицията би трябвало да намери начин да не ескалира напрежението и агресията и да подаде сигнал“, смята Рангелов. „Много важно е, че се твърди за записи от камери, които дори да не са ясни за лицево разпознаване, по дрехи и размери на тялото може да се види кой какво е направил. Няма пречка тези записи да са публични, те не са по линия на СРС и няма да навредят на досъдебното производство“, коментира адвокатът.

Относно това дали е трябвало да се вземе кръвна проба за алкохол от пострадалия начелник на МВР в Русе, Рангелов посочи, че не престъпление да пиеш като си пешеходец, „но при такъв конфликт е важно кой в какво състояние на адекватност е, защото има значение за развитието на ситуацията“. Той отбеляза още, че според едната от информациите Кожухаров е отишъл в болницата часове след побоя.

Според адвоката „абсолютно не е вярно“ разсъждението на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, че щом съдът е преценил да остави в ареста арестуваните по случая, това е достатъчно показателно за действията им.

Четиримата задържани младежи са обвинени за изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда.

Твърди се, че 18-годишният Жулиен Кязимов е бил полицейския шеф. Той казва, че е бил провокиран от използвани срещу тях иключително цинични думи от Кожехаров и съседа му, които били много пияни.

В ареста остават и Виктор Иванов на 18 години, който не проявил респект към шефа на МВР, както и Кирил Гочев на 19 години, за когото обвинението твърди, че карал с превишена скорост, а според него колата се е движила с 40 км в час, но просто била шумна. Той също така казва, че е бил ударен от съседа на Кожухаров и това провокиряло яда му.. Под стража е оставен и 15-годишен младеж, макар подобни мерки срещу непълнолетни рядко да се прилагат.

Според вътрешния министър Даниел Митов обаче версиите на задържаните е тяхната защита са изкривени и конспиративни.

"Факт е, че от младежите никой не е пострадал, а директорът на полицията още е в русенската болница с тежки травми. Само това говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни", заяви той.

"Детайлите ще станат ясни в хода на досъдебното производство. Още същия ден ние представихме всички данни, които имаме", каза още министърът.