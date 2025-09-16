Русе се опълчи на регионалния министър срещу смяната на шефа на ВиК

Искането на регионалния министър Иван Иванов за смяната на шефа на ВиК Русе Илиан Милев предизвика напрежение сред местната власт в областта.

Точката беше вкарана като последна на днешното заседание на Общинския съвет в Русе от председателя акад. Христо Белоев от БСП. От същата партия е регионалният министър Иван Иванов и кметът на Русе Пенко Милков.

Акад. Белоев е внесъл предложение представителят на община Русе да гласува на предстоящото общо събрание на ВиК Русе за освождаването на инж. Илиан Милев и назначаването на ... (три точки - бел.ред.).

Именно липсата на конкретно име, както и мотиви за освобождаването на инж. Милев са предизвикали напрежение в Общинския съвет и искане точката да бъде разгледана като първа.

В крайна сметка се е стигнало до събиране на председателски съвет, след което с мнозинство от две трети съветниците са гласували против смяната на управителя на ВиК Русе с аргумента за липсата на мотиви в писмото от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Нещо повече 27 съветници гласуваха "за" да се задължи кметът на Русе Пенчо Милков при решение за освобождаването на Илиан Милев да оспори това решение в съда.

Кметът на Русе не беше съгласен с взетото решение. Според него съветниците нямат мотиви да искат да се води дело. Пенчо Милков обясни, че предложението за оттегляне на точката от дневния ред на сесията е било именно за събиране на допълнителна информация, от която да стане ясно защо се иска тази кадрова смяна.

Срещи смяната на шефа на ВиК Русе са били и другите общини в областта.

Именно това е причината по-късно днес от пресцентъра на МРРБ да разпространят информация, че "министърът на регионалното развитие спря смяната на директора на ВиК-Русе".

"Със свое писмо до "Водоснабдяване и канализация" ООД, днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов предлага да отпадне точката за смяна на директора на дружеството от дневния ред на насроченото за 30.09.2025 г. общо събрание", се казва в съобщението на МРРБ.

В съобщението на МРРБ пише още, че "предложението за смяната на директора на дружеството е направено от страна на министъра по искане на общини, които обаче не са провели достатъчно ясна и широка дискусия по темата сред останалите общини - акционери във ВиК-Русе".

МРРБ не посочва кои са тези общини. С оглед на разигралата се ситуация на заседанието на Общинския съвет очевидно е, че това идва по инциатива на партийното ръководство на БСП и русенският кмет. Съветниците от БСП в Общинския съвет в Русе са 12 - най-голямата група, но нямат мнозинство. Общинският съвет в Русе е от 51 съветници.

На практика предложението на БСП не е било подкрепено от никой извън тяхната група. Дори от съветниците от ГЕРБ и "ДПС Ново начало", които са част от управляващото мнозинство са гласували за оставането на шефа на ВиК Русе.

Илиан Милев беше назначен за шеф на ВиК Русе през лятото на 2022 г., след като предишния шеф на дружеството - д-р инж. Сава Савов, внезапно почина. https://www.mediapool.bg/ad-v-rusenski-kvartali-zaradi-vik-remonti-video-news337767.html

Шефът на ВиК Ловеч подаде оставка

В понеделник изненадващо регионалният министър поиска оставката на управителя на ВиК Ловеч с аргумента, че не е съгласувал с него въвеждането на воден режим в града. От 15 септември водата в града на река Осъм се спира само нощно време.

Вчера изпълнителният директор на ВиК Ловеч Данаил Събевски каза, че от медиите е разбрал за исканата му оставка и официално не е бил уведомен, но днес съобщи, че вече я е подал.

Очаква се за нов шеф на ВиК Ловеч да бъде назначен Йордан Досев, който към момента е заместник-директорът на дружеството, съобщи Нова телевизия.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков, който е от "Има такъв народ", заяви, че не може да коментира отношенията между МРРБ и ВиК дружеството. "Ние бяхме уведомени с писмо по обяд (в понеделник - бел.ред.), което е стандартна практика. За града получихме информацията навреме, за селата малко по-късно", каза той пред Нова телевизия.

Голяма част от ВиК дружествата са под шапката на "Български ВиК Холдинг", който е в ресора на регионалният министър. Обикновено при смяната на властта се тръгва към смени на шефовете на държавните фирми, каквато най-вероятно в момента Иван Иванов предприема спрямо водните оператори.