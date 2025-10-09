Русенски села са пред евакуация заради риск от скъсване на дига (галерия)

Русенски села са пред евакуация заради риск от скъсване на дигата на езерото в лесопарк "Липник" край Николово, съобщиха от община Русе.

Дигата е в критично състояние поради частично свличане на земна маса, предизвикано от обилните валежи през последните два дни.

Поради установяване на признаци за непосредствена опасност от скъсване на преградата ще бъде активирана системата BG-Alert за уведомяване и евакуация на жителите на село Николово, които обитават къщи на 150 метра от двете страни по поречието на река Сараджийка.

За жителите на село Сандрово и град Мартен е обявена подготовка за евакуация, се казва в съобщението на община Русе.

Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото. За последните 48 часа в община Русе са паднали 190 л/кв.м валежи, съобщи кметът на Русе Пенчо Милков.

Той заедно със кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на село Николово Златан Ванев и директорът на дирекция "Обществен ред и сигурност" Георги Игнатов са в лесопарк "Липник" и следят развитието на ситуацията.

Превозвачът по линия Русе - Николово - Долно Абланово - Просена и "Общински транспорт Русе" ще осигурят транспорт за евакуацията на жителите.

Зала "Арена Русе" е подготвена да посреща евакуирани жители. На терен са екипи на община Русе, агенция "Социално подпомагане" и Българския червен кръст, които съдействат на място. За нуждаещите се е осигурена храна и вода от БЧК, а в готовност за транспортиране и настаняване на хора са осигурени 8 автобуса.

Временно е затворен пътят Николово – Червена вода

Пътят Николово - Червена вода временно е затворен за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите. Мярката се предприема превантивно заради риска от скъсване на преградата на дигата на езерото в лесопарк "Липник" и ще остане в сила до второ нареждане, разпореди кметът на Русе Пенчо Милков.

Възстановено е движението на автобуси по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена.

В петък учебният процес в основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и в детска градина "Приказен свят" в село Николово ще бъде преустановен, като денят ще бъде обявен за неучебен и неприсъствен.

При необходимост ще се предприемат същите мерки и за основно училище "Отец Паисий" в град Мартен, както и за детска градина "Райна Княгиня" в Мартен и Сандрово.

Община Русе ще информира за развитието на обстановката и предприетите действия.