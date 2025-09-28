Русия атакува Украйна с дронове и ракети, Полша вдигна изтребители (обновена)

През нощта е имало масирана руска атака срещу Украйна. Русия атакува с около 500 дрона и над 40 ракети, при което бяха убити четирима души и бяха нанесени щети на гражданска инфраструктура, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
"Москва иска продължение на боевете и убийствата и единственото, което заслужава, е най-суров натиск от света", написа Зеленски в приложението "Телеграм".
Укринформ съобщи за броя на жертвите в Киев, като се позова на съобщение в "Телеграм" на началника на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.
"Към момента в Киев са потвърдени общо 10 ранени и най-малко двама убити. Данните вероятно не са окончателни", съобщи първоначално той. Една от жертвите на руската атака в Соломянски район е 12-годишно момиче.
По-късно Ткаченко допълни, че броят на жертвите е нараснал: "Предварително е известно, че трима души са загинали при атаката (включително 12-годишното момиче)", каза той.
Според актуализираната информация, на едно от местата на атаката е било намерено още едно тяло, с което загиналите стават четирима.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че Соломянски район отломки от свалени дронове са предизвикали пожар в бензиностанция, който вече е потушен. Пожар е бил изгасен и в държавно медицинско заведение, където спасителите са открили телата на две жертви и са спасили петима души.
Укринформ обобщава, че при комбинираната руска атака през изминалата нощ са регистрирани поражения на близо 20 места в шест района на украинската столица.
Руското министерство на отбраната, от своя страна, съобщи днес, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 41 украински дрона, предаде БТА.
"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 41 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип: 12 - над територията на Курска област, 10 над Брянска област, 8 - над Белгородска, 4 над Тулска, 3 над Ярославска област, 2 - над Ростовска област и по един над Новгородска и Самарска област", посочи ведомството ,цитирано от ТАСС.
Междувременно Полша обяви, че мобилизира превантивно военната си авиация заради действията на руската далечна авиация в Украйна. Това става също след навлизането на около двадесет руски дрона в полското въздушно пространство, както и на три изтребителя в естонското небе за по-малко от две седмици, посочва АФП.
СВО идёт строго по плану! Четко по графику! Обаче, бензин няма? Пари - също! Но вы держитесь!!! Урааааааааа... Народът му вика; на гол ГАЗ, чифте пищови!!! Съвсем по руски?!
Понеже все говорите за Будапещенския Меморандум ще ви напомня, че гаранцията за териториалната цялост на Украйна, като право на Украйна произтичаше от задължението и да не влиза във военни блокове...и обратно- задължението на гарантите, произтичаше от правото им да получат извънблоковия военен статус на Украйна....това в правото се нарича двустранен, консенсуален , синалагматичен договор.
Това означава, че правата на едната страна произтичат от задълженията но другата и обратно.
Сега изясни ли …
ви се, защо Украйна е с териториални загуби?
Ако не ще Ви обясня...защото по един договор , за да търсиш правата си, трябва да изпълниш задълженията си , но Украйна реши ( подтиквана от Западо) , че може да иска правата си, без да спазва задълженията си, което по принцип е типично за западния тип дипломация.
Какви гаранции? Видяхме ги: На 20.02.2014 год., в Киев бе подписано споразумение между Янукович и опозицията. Бяха определени и дати за избор на президент и парламент. Гаранти бяха Германия и Франция. Янукович изпълни своята част-прибра полицията. Киевската хунта-не. Погромите продължиха. Гарантите мълчаха. Започна клането в Източна Украйна. Гарантите пак мълчаха, докато накрая опълченците на Донбас не пребиха правителствените сили около Ивайловско. Последва Минск 1. Германия и Франция пак бяха гаранти. …
Киевската хунта отново не си спази задълженията, които подписа и кръвопролитията продължиха. Гарантите мълчаха. Последва Дебалцево и Минск 2. Гарантите пак бяха същите. Но промениха тактиката. Самата Меркел заяви, че са излъгали, за да милитаризират изцяло Украйна. Е, дойде 2022 год. След толкова лъжи, кой ще приеме, че намеренията им са истински? И то при положение, че "Коалицията на желаещите" открито е страна в конфликта? И то не само с техника, а и с хора.
Няма условия в Будапещенския меморандум, в които да се казва, че Украйна не трябва да влиза в НАТО. И както се вижда от агресията на руските човекоядци и крадци на перални и тоалетни чинии, това е трябвало да се случи веднага след меморандума.
Будапещенския е по - скоро за регулиране разпространението на ядрено оръжие. А и ядрения арсенал базиран в бившата УССР не е бил украински. Кодовете за изстрелване са били в Мацква. В Беларус също имаше базиран по съветски време ядрен арсенал. Той също е предаден на Мацква. Гаранциите за териториалната цялост на Украйна бяха с условия, които бяха нарушени след 1997-ма, с напъните да правят Украйна асоцииран, недействителен член на НАТО. Московците са си гадове, но Нюланд и тогавашната администрация одраха пейзажа. И се размириса. Не ли ?
"През 1994 г., с Будапещенския меморандум, Киев предаде на Русия ядрения арсенал, наследен от Съветския съюз, в замяна на което Съединените щати, Великобритания и Русия поеха ангажименти да зачитат „суверенитета“ и „съществуващите граници“ на Украйна, обещание да се „въздържат от заплаха или употреба на сила“ срещу тях и да „търсят незабавни действия от Съвета за сигурност на ООН за оказване на помощ“, ако Украйна някога стане „жертва на акт на агресия“. САМО, че тука забравят да довършат условията …
на споразумението, защото Украйна трябва да остане НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА и поема ангажимента да не се включва във военни блокове! Като казвате А, довършете до Я. Иначе четете договорите, както Дявола чете Евангелието!
Спрете да воювате, да произвеждате оръжия, да въоръжавате!!! Спрете убийствата!!! Спрете войните!!! Кому са нужни?- винаги има начин да се реши проблем с разговор. Компромис от едните и от другите и няма да се погубват човешки животи! Обикновеният човек няма печалба от войните, отказвайте да воювате! Войната носи смърт, нещастие и води до озлобление...
Какъв пример ни дава и КАКВО ИСКА Москалия; Да се бият руски градове, докато хората спят. След това ще ЗАВИЯТ, колко са лоши украинците!!!
Източването на бюджетите върви с пълна сила ....................Израел също стои стабилно като разходи съотношение 60 към 1 спрямо Хутите !
Господ да убие путинските изчадия адови!