Русия атакува Украйна с дронове и ракети, Полша вдигна изтребители (обновена)

През нощта е имало масирана руска атака срещу Украйна. Русия атакува с около 500 дрона и над 40 ракети, при което бяха убити четирима души и бяха нанесени щети на гражданска инфраструктура, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Москва иска продължение на боевете и убийствата и единственото, което заслужава, е най-суров натиск от света", написа Зеленски в приложението "Телеграм".

Укринформ съобщи за броя на жертвите в Киев, като се позова на съобщение в "Телеграм" на началника на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.

"Към момента в Киев са потвърдени общо 10 ранени и най-малко двама убити. Данните вероятно не са окончателни", съобщи първоначално той. Една от жертвите на руската атака в Соломянски район е 12-годишно момиче.

По-късно Ткаченко допълни, че броят на жертвите е нараснал: "Предварително е известно, че трима души са загинали при атаката (включително 12-годишното момиче)", каза той.

Според актуализираната информация, на едно от местата на атаката е било намерено още едно тяло, с което загиналите стават четирима.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че Соломянски район отломки от свалени дронове са предизвикали пожар в бензиностанция, който вече е потушен. Пожар е бил изгасен и в държавно медицинско заведение, където спасителите са открили телата на две жертви и са спасили петима души.

Укринформ обобщава, че при комбинираната руска атака през изминалата нощ са регистрирани поражения на близо 20 места в шест района на украинската столица.

Руското министерство на отбраната, от своя страна, съобщи днес, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 41 украински дрона, предаде БТА.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 41 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип: 12 - над територията на Курска област, 10 над Брянска област, 8 - над Белгородска, 4 над Тулска, 3 над Ярославска област, 2 - над Ростовска област и по един над Новгородска и Самарска област", посочи ведомството ,цитирано от ТАСС.

Междувременно Полша обяви, че мобилизира превантивно военната си авиация заради действията на руската далечна авиация в Украйна. Това става също след навлизането на около двадесет руски дрона в полското въздушно пространство, както и на три изтребителя в естонското небе за по-малко от две седмици, посочва АФП.