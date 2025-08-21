Русия атакува Украйна с рекорден брой дронове и прехвърля войски в Запорожка област

Русия атакува Украйна с 574 дрона и 40 балистични ракети, което е рекорд от средата на юли, на фона на засилващите се усилия на САЩ да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на украинските военновъздушни сили.

В същото време, по данни на Киев, руснаците прехвърлят допълнително войски в Запорожка област.

Според украинския президент Володимир Зеленски масираната руска атака тази нощ показва, че Москва няма намерение да влезе в продуктивен диалог за край на войната.

Зеленски заяви, че може да се срещне с руския си колега Владимир Путин, но само след като страната му получи гаранции за сигурност, и спомена Швейцария, Австрия или Турция като възможни места за срещата.

Last night, the Russian army set one of its insane anti-records. They targeted civilian infrastructure facilities, residential buildings, and our people.



Several cruise missiles were lobbed against an American-owned enterprise in Zakarpattia. It was a regular civilian business,… pic.twitter.com/CQLSQls4Oq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2025

Масирана въздушна атака

"Врагът атакува с 614 въздушни оръжия", се казва в публикация на украинските ВВС в приложението "Телеграм".

Те уточниха, че са унищожили 546 дрона и 31 ракети.

Най-малко един човек е бил убит, а 18 ранени при въздушните нападения над Западна Украйна, съобщиха местните власти. Поразено e съоръжение на американски производител на електроника.

Един човек бе убит и трима бяха ранени в град Лвов, а на 26 жилища са нанесени щети, каза управителят на Лвовска област Максим Козицки.

При ракетна атака срещу град Мукачево са ранени 15 души и е унищожен производствен склад, съобщиха службите за извънредни ситуации и местните власти в западната Закарпатска област.

В репортаж на националната телевизия областният управител Мирослав Билецки, застанал до сграда, обгърната от дим, каза, че това е бил завод за производство на потребителска електроника.

Външният министър Андрий Сибига осъди нападението в публикация в социалната мрежа "Екс".

"Завод с изцяло гражданско предназначение без нищо, свързано с отбраната или армията", каза той. "Това не е първата руска атака срещу американски компании в Украйна, след ударите срещу офисите на "Боинг" в Киев тази година и други нападения", добави Сибига.

"Ето защо усилията Русия да бъде принудена да сложи край на войната са толкова важни", каза още украинският външен министър.

Новата атака бе извършена на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия в Украйна.

Москва, която отрича да насочва ударите си срещу цивилни, използва ракети и дронове срещу украински селища, разположени далече от фронтовата линия, отбелязва Ройтерс.

Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожка област

На този фон украинският президент съобщи, че руското командване прехвърля допълнителни войски в Запорожка област.

“Виждаме, че те продължават да прехвърлят част от войските си от Курското направление към Запорожие“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че подобни действия на врага няма да бъдат изненада за въоръжените сили на Украйна.

"Запорожие, врагът струпва сили. Ние съобщихме, че в Покровско направление и в Запорожие ще има увеличаване на силите“, посочи президентът.