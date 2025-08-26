Русия е загубила 17% от капацитета на рафинериите си поради атаки с дронове

Кризата с горивата в Русия продължава да се влошава, след като серия от атаки с дронове доведоха до пожари и спиране на оборудването в големи петролни рафинерии.

Поне 10 рафинерии бяха атакувани през последните дни и в резултат на това руската икономика е загубила 17% от капацитета си за рафиниране на петрол, или 1,1 милиона барела на ден, изчисли Ройтерс.

Редица големи заводи напълно спряха производството си - рафинерията Новокуйбишевск на Роснефт с капацитет от 8,3 милиона тона годишно, рафинерията Саратов (5,8 милиона тона), рафинерията Волгоград на Лукойл (14,8 милиона тона), рафинерията Сизран (8,5 милиона тона).

Заводът Новатек в Уст-Луга, който преработва газов кондензат в мазут, дизел и керосин, спря. Половината от мощностите си спря рафинерията Рязан. Атакувани бяха и нефто-преработвателните предприятия „Афипски“, „Славянски“ и „Новошахтински“ в Ростовска област, къдуто патушаването на пожара отне повече от четири дни.

Засегнатите заводи са загубили само част от капацитета си, но това все още може да създаде проблеми за доставките на гориво на вътрешния пазар, казва пред Ройтерс Сергей Вакуленко, старши научен сътрудник в Carnegie Russia Eurasia Center, който преди това е работил в „Газпром нефт“.

Проблемите с бензина вече засегнаха Крим, Забайкалиието, Приморския край и Курилските острови, където продажбата на АИ-92 беше напълно спряна предния ден. Борсовите цени на бензина скочиха с 40-50% от началото на годината и през август пренаписаха исторически рекорди - 72,6 хиляди рубли за тон „Регуляр-92“ и 82,2 хиляди рубли за тон „Премиум-95“.

В понеделник, 25 август, ръководството на петролните компании беше извикано в правителството за среща със заместник-премиера Александър Новак, който отговаря за енергетиката. Според източници на Интерфакс е била разгледана възможността за „разпечатване“ на натрупаните от петролните компании резерви от бензин, за да се компенсира дефицитът.

Топ мениджърите са обещали на Новак, че горивната криза ще приключи през септември, съобщиха източници на „Известия“, запознати със срещата. Според тях петролните компании са обяснили изчезването на бензина с увеличения туристически поток, както и с вълнението, което самите руснаци са създали. „Има случаи, когато частни лица зареждат до 300 литра наведнъж, като наливат както в резервоари, така и в туби“, казал източник на „Известия“.

Според друг източник петролните компании са обещали да ремонтират рафинериите възможно най-скоро и да достигнат производство от 3,4 милиона тона бензин на месец при потребление от 3,14 милиона тона.

Според източници на Ройтерс излишният петрол, който е останал у петролните компании поради престоя на рафинериите, ще бъде изнесен през пристанищата на Балтийско и Черно море. Планът за превози за август е увеличен с 200 хиляди барела на ден, съобщиха източници на агенцията.